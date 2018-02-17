Олимпийский онлайн. День девятый

14:16

Упала Акимова прямо на старте, но быстро встала и продолжила путь. В идеале бы эту фразу использовать по окончании гонки следующим образом:

Прямо на старте Акимова упала, но быстро встала и продолжила свой, как выясняется позднее, чемпионский путь