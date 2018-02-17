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Олимпийский онлайн. День девятый

Есть обновление от 07:53

Девять комплектов наград будет разыграно на Играх-2018 - в том числе среди россиян, уже ставшими призерами в Пхенчхане

Олимпийский онлайн. День девятый
Фото: Reuters

Девять комплектов наград будет разыграно на Играх-2018 - в том числе среди россиян, уже ставшими призерами в Пхенчхане

06:15

Всем здравствуйте!

06:15

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимней Олимпиады-2018!

06:16

06:17

Сейчас в самом разгаре произвольна программа фигуристов в мужском одиночном катании. Борьбу за медали ведут россияне Михаил Коляда и Дмитрий Алиев

06:18

Всего - 24 участника. 12 из них откатали. Коляда, ставший восьмым по итогам короткой программы, выступит 16-м. А Алиев, показавший в короткой программе пятый результат, выйдет на свой прокат 19-м. В общем, время еще есть: можно (если у кого такая необходимость есть) успеть сварить кашу, почистить картошку, сделать утреннюю (или вечернюю - в зависимости от часового пояса) зарядку, в конце концов - прибраться в квартире...

06:25

Если вы относитесь к категории людей, которых бодрят плохие новости, спешим вас "обрадовать": керлингистки сборной России уступили США в матче кругового раунда

06:28

Ах да, напомним же, что:

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

06:48

Тем временем, россиянин Михаил Коляда вышел на произвольную программу фигуристов!

06:48

Выполняя один из элементов он не совсем удержался на ногах

06:49

Он завершил свое выступление, а мы ждем объявления оценок

06:52

Третий промежуточный результат у Михаила Коляды. У него 264,25 балла

06:52

Пока лидируют американцы Нэтан Чен (297,35) и Винсент Чжоу (276,69).

06:55

Михаил Коляда на нынешних Играх стал серебряным призером в командном турнире, в прошлом году в этой же дисциплине завоевал медаль аналогичного достоинства на ЧМ. А в прошлом и нынешнем годах получил бронзу чемпионатов Европы. Пожелаем ему в будущем и места на высшей ступени международного пьедестала почета!

07:09

Вслед за Колядой выступили два участника, и оба расположились ниже россиянина: чех Михал Бржезина 10-й, американец Адам Риппон - четвертый

07:12

Сейчас, между прочим, идет четвертьфинальный мат женского олимпийского турнира Россия - Швейцария. Текущий счет - 1:1

07:18

Дмитрий Алиев на льду! И, к сожалению, упал российский фигурист....

07:25

Алиев с 267,51 - третий, по соседству с четвертым Колядой

07:26

Алиев, напомним, - серебряный призер ЧЕ-2018

07:27

Успехов вам, ребята!

07:31

2:2 в матче хокке.... ГООООООЛ! 3:2 - российские хоккеистки в четвертьфинальном матче со Швейцарией

07:33

Новый лидер у фигуристов. Это китаец Цзинь Боян - 297,77 балла

07:35

Еще четыре спортсмена остались

07:57

Российские хоккеистки ведут 4:2!

07:58

Юдзуру Ханю (Япония) - на первом месте у фигуристов - 317,85. Но только что выступит испанец Хавьер Фернандес

08:01

Фернандес по сумме оценок за короткую и произвольную программы получил 305,24 балла и стал пока вторым.

Мнение:

08:03

Ну а сейчас - японец Сема Уно, он был третьим после короткой программы

08:09

Сема Уно получил 306,90 балла и стал серебряным призером Олимпиады. Ну а ее чемпион - Юдзуру Ханю, тоже из Японии!

08:21

Очень хорошая новость: хоккеистки сборной России - в полуфинале Игр. В 1/4 финала они победили Швейцарию со счетом 5:2!!!

08:32

А в полуфинале российская команда сыграет с Канадой!

08:32

Фигуриста Юдзуру Ханю любят до невозможности

08:38

Россиянка Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по фристайлу в слоупстайле, где заняла последнее, 12-е место. Но ведь вышла в финал-то! А чемпионкой стала швейцарка Сара Хоффлин!

08:40

Чуть подробнее про фигуристов

08:53

Между прочим, фигуристами был разыгран 1000-й комплект наград за всю историю зимних Олимпийских игр!!!

09:18

09:29

Интересно девки пляшут! (с)

09:44

Первым олимпийским чемпионом в истории зимних Олимпиад, как отмечается в сообщении МОК, стал американец Чарльз Джотроу, который 26 января 1924 года во Франции первым пересек финишную черту в забеге конькобежцев на 500 м. Правда, на тот момент соревнования не носили статуса Олимпиады и проходили в рамках "Международной недели зимних видов спорта по случаю VIII (летней, проходившей в том году в Париже – ИФ) Олимпиады". Официально олимпийским чемпионом Ч.Джотроу был признан спустя два года.

10:02

Актуально

10:18

10:39

Три комплекта наград уже разыграли сегодня, а сборная России в медальном зачете опустилась на 16-е место. До этого занимала 15-е

11:07

А давайте-ка мы вам покажем фотки тех, кто стал сегодня победителем Игр-2018. Им будет приятно приятно увидеть свои изображения на сайте Interfax.ru

Это - чешская горнолыжница Эстер Ледецкая

Amigo & STR

Публикация от Ester Ledecká (@esterledecka)

11:46

Ну и, наконец, японский фигурист Юдзуру Ханю:

11:47

Министр спорта РФ Павел Колобков присвоил звания заслуженных мастеров спорта призерам Олимпиады в Пхенчхане Никите Трегубову, Наталье Ворониной, Денису Спицову, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Минспорта РФ.

Скелетонист Трегубов завоевал серебряную медаль Игр в Южной Корее, Воронина стала обладательницей бронзы в конькобежном забеге на 5000 м, лыжник Спицов был третьим в гонке на 15 км коньковым стилем.

12:00

Не забываем, что в 12:30, как указано в официальном расписании, начинается женская лыжная эстафета. Состав олимпийской команды России: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.

12:06

Люблю эстафеты

12:20

Предлагают влиться в ряды спортсменов

12:26

В женской лыжной эстафетной гонке выступят 14 команд

12:30

Спортсменки отправились в путь!

12:30

В составе российской команде на первом этапе бежит Наталья Непряева

12:33

Отметку 1,08 км первой преодолела именно Непряева

12:37

Отметка 2,5 км. Впереди по-прежнему Непряева, на полсекунды опережает норвежку Ингвильд Эстберг

12:39

Надо сказать, отрыв этой пары от остальных преследователей увеличивается. 6,6 секунды уступает ей идущая третьей Словения

12:42

Уходит в отрыв российская лыжница перед передачей эстафеты!!!

12:43

Бронзовый призер ОИ-2018 в спринте Юлия Белорукова представляет команду на втором этапе гонки. Второй после передачи эстафеты идет Словения, отстающая от россиянок на 3,9 секунды. Следом - Норвегия

12:47

Опять в тандеме с Норвегией бежим. За нее на втором этапе выступает Астрид Якобсен

12:54

Белорукова ушла в отрыв и на 7,6 секунды опережает норвежку!!!

12:56

Догнали Белоркову. Но не норвежка, а шведка Шарлотт Калла

12:57

На первом месте Россия после второго этапа. Швеция уступает 1,7 секунды. Теперь от нас бежит Анастасия Седова

13:00

На первое место вышла шведка Эбба Андерсон

13:01

Но Седова прямо за спиной

13:04

Швеция и Россия по-прежнему едут вместе. Норвегия - третья - отстает на 14 секунд

13:10

На четвертый этап в составе сборной России отправилась Анна Нечаевская!

13:10

Шведка Стина Нильссон приняла эстафету на 0,3 раньше россиянки!

13:11

Великий шанс россиянок на медаль. А вдруг это будет золото????

13:13

На первом месте уже Норвегия, Россия - третья. Идущая четвертой Финляндия отстает от России примерно на полминуты. Это отметка 16,8 км. Около четырех километров осталось

13:15

Марит Бьорген бежит за Норвегию на четвертом этапе

13:16

Нечаевская уже отстала от лидеров - на 20,3 секунды. А финская спортсменка Криста Пармакоски сократила отставание до 24 секунд от россиянки

13:19

25 секунд преимущества России перед идущей третьей Финляндией на отметке 18,58 км. Явно претендуем на бронзу!!!

13:22

Сборная России - бронзовый призер эстафеты!!!

13:25

Победителем гонки стала команда Норвегии, которая преодолела дистанцию за 51 минуту 24,3 секунды. Выступившая в ее составе Марит Бьорген стала семикратной олимпийской чемпионкой.

13:27

Серебряными призерами стали лыжницы сборной Швеции, отставание которой от победителя составило 2 секунды.

13:29

Россиянки отстали от норвежек на 43,3 секунды.

13:32

Теперь в копилке олимпийской команде России две серебряные и семь бронзовых медалей.

13:46

13:47

Елена Вяльбе - это глава Федерации лыжных гонок России

13:48

Кстати, российские шорт-трекистки не вышли в финал забега на 1500 м

14:02

Скоро - начало женского масс-старта. Болеем за Татьяну Акимову

14:04

Семен Елистратов квалифицировался в полуфинал забега шорт-трекистов на дистанции 1000 м

14:10

Полуфинальный забег с участием Елистратова запланирован на 14:43 мск

14:15

Участницы биатлонной гонки стартовали!

14:16

Упала Акимова прямо на старте, но быстро встала и продолжила путь. В идеале бы эту фразу использовать по окончании гонки следующим образом:

Прямо на старте Акимова упала, но быстро встала и продолжила свой, как выясняется позднее, чемпионский путь

14:21

Началась стрельба!

14:21

Акимова не промахнулась ни разу!!!!!!!

14:22

Акимова покидает первый огневой рубеж 18-й с отставанием от лидера (выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина) в 26,6 секунды.

14:27

Акимова уже 24-я и проигрывает лидеру 52 секунды

14:28

Но сейчас будет вторая стрельба, также из положения лежа

14:29

И сейчас наша биатлонистка поразила все пять мишеней!

14:30

На первом месте - Кузьмина, также не имеющая промахов! Акимова идет 20-й и отстает от лидера уже более чем на минуту

14:35

Интересно, как будут развиваться события на стрельбе стоя

14:35

Соответственно, это третий огневой рубеж

14:36

Кузьмина "экстренно" поразила все пять мишеней и продолжила гонку. Сопровождавшая ее белоруска Добрачева задержалась из-за неточности

14:38

Стреляет Татьяна Акимова....

14:38

ПЯТЬ промахов из пяти! Вот это да!

14:40

Сейчас российская биатлонистка идет последней, 30-й. Отстает от Кузьминой на 4 минуты 15,4 секунды

14:43

Выступающая за Словакию россиянка Кузьмина промахнулась последним выстрелом и ушла на штрафной круг? Сохранит ли лидерство?

14:44

Да, она опережает Дарью Домрачеву на 24,7 секунды!

14:47

До 17 секунд сократила отставание белорусская спортсменка от лидера! Это отметка 10,9 км!

14:48

Один промах у Акимовой на заключительном огневом рубеже, последним выстрелом. Но даже если бы у нее была не винтовка, а пулемет "Максим", вряд ли ей это помогло избавиться от статуса аутсайдера - к ее появлению на огневом рубеже все этот самый рубеж покинули!

14:50

А Анастасия Кузьмина приехала к финишу с флагом Словакии (похожим на российский). Она - чемпион и мы ее поздравляем!!!

14:57

Акимова приехала к финишу последней, отстала от победительницы на 6 с лишним минут

15:07

А Елистратов не смог выйти в финал шорт-трекистов(

15:16

Сейчас стартовал хоккейный матч Россия - США (мужчины). Завели для него отдельный онлайн.

15:25

15:54

16:05

16:09

16:20

16:37

Завершены первые два периода хоккейного матча Россия - США. Счет - 3:0 в пользу россиян

16:45

Британка Элизабет Ярнольд выиграла соревнования скелетонисток

16:47

Канадец Сэмуел Жирар стал олимпийским чемпионом в забеге на 1000 м (шорт-трек)

It"s time to go !!! See you in Korea !! 🇨🇦🔜✈️🇰🇷

Публикация от Samuel Girard (@samgirardcan)

16:49

Кореянка Чхве Мин Джон - победительница в шорт-треке в забеге на 1500 м

17:03

Керлингистки сборной России уступили Японии - 5:10

17:28

Российские хоккеисты победили американских - 4:0 - и, заняв первое место в группе, вышли в четвертьфинал напрямую

17:43

Поляк Камиль Стох выиграл соревнования в прыжках на лыжах с трамплина

Taka paka - my i alpaka 😊 #nakoncuswiata #zima #newzealand #zadowolony

Публикация от Kamil Stoch (@kamilstochofficial)

17:45

Россияне - вне медалей

17:45

Очередной соревновательный день Россия завершает на 19-м месте. У нее 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. Лидирует Германия - 9 золотых, 4 серебряные, 7 бронзовых медалей, на втором месте Норвегия (7, 8, 7), на третьем - Нидерланды (6, 5, 2)

17:48

Завершаем нашу трансляцию и мы. Мы знаем, что вы с нами присутствовали здесь - и от этого очень приятно. Желаем вам хорошо провести эти выходные. Ну и вернуться на наш сайт поутру тоже желаем, здесь опять будет текстовая трансляция)

17:49

До свидания!

Теги: Олимпиада-2018
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Южная Корея3025
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