Олимпийский онлайн. День девятый

Девять комплектов наград будет разыграно на Играх-2018 - в том числе среди россиян, уже ставшими призерами в Пхенчхане
Всем здравствуйте!
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимней Олимпиады-2018!
Девять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в субботу https://t.co/jBcr7VZK3W— Интерфакс (@interfax_news) 17 февраля 2018 г.
Сейчас в самом разгаре произвольна программа фигуристов в мужском одиночном катании. Борьбу за медали ведут россияне Михаил Коляда и Дмитрий Алиев
Всего - 24 участника. 12 из них откатали. Коляда, ставший восьмым по итогам короткой программы, выступит 16-м. А Алиев, показавший в короткой программе пятый результат, выйдет на свой прокат 19-м. В общем, время еще есть: можно (если у кого такая необходимость есть) успеть сварить кашу, почистить картошку, сделать утреннюю (или вечернюю - в зависимости от часового пояса) зарядку, в конце концов - прибраться в квартире...
Если вы относитесь к категории людей, которых бодрят плохие новости, спешим вас "обрадовать": керлингистки сборной России уступили США в матче кругового раунда
Ах да, напомним же, что:
Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).
Тем временем, россиянин Михаил Коляда вышел на произвольную программу фигуристов!
Выполняя один из элементов он не совсем удержался на ногах
Он завершил свое выступление, а мы ждем объявления оценок
Третий промежуточный результат у Михаила Коляды. У него 264,25 балла
Пока лидируют американцы Нэтан Чен (297,35) и Винсент Чжоу (276,69).
Михаил Коляда на нынешних Играх стал серебряным призером в командном турнире, в прошлом году в этой же дисциплине завоевал медаль аналогичного достоинства на ЧМ. А в прошлом и нынешнем годах получил бронзу чемпионатов Европы. Пожелаем ему в будущем и места на высшей ступени международного пьедестала почета!
Вслед за Колядой выступили два участника, и оба расположились ниже россиянина: чех Михал Бржезина 10-й, американец Адам Риппон - четвертый
Сейчас, между прочим, идет четвертьфинальный мат женского олимпийского турнира Россия - Швейцария. Текущий счет - 1:1
Дмитрий Алиев на льду! И, к сожалению, упал российский фигурист....
Алиев с 267,51 - третий, по соседству с четвертым Колядой
Алиев, напомним, - серебряный призер ЧЕ-2018
Вот тут ему позирует Коляда. Да и сам Алиев тоже себе позирует
Успехов вам, ребята!
2:2 в матче хокке.... ГООООООЛ! 3:2 - российские хоккеистки в четвертьфинальном матче со Швейцарией
Новый лидер у фигуристов. Это китаец Цзинь Боян - 297,77 балла
Еще четыре спортсмена остались
Российские хоккеистки ведут 4:2!
Юдзуру Ханю (Япония) - на первом месте у фигуристов - 317,85. Но только что выступит испанец Хавьер Фернандес
Фернандес по сумме оценок за короткую и произвольную программы получил 305,24 балла и стал пока вторым.
Мнение:
Хавьер исполнил все элементы, и все равно у него меньше баллов чем у Юзу с двумя ошибками— луна гарри (@ivashadri) 17 февраля 2018 г.
этот парень катается слишком идеально как для реального человека#olympics#JavierFernández #shoma uno#YuzuruHanyu
Ну а сейчас - японец Сема Уно, он был третьим после короткой программы
Сема Уно получил 306,90 балла и стал серебряным призером Олимпиады. Ну а ее чемпион - Юдзуру Ханю, тоже из Японии!
Очень хорошая новость: хоккеистки сборной России - в полуфинале Игр. В 1/4 финала они победили Швейцарию со счетом 5:2!!!
А в полуфинале российская команда сыграет с Канадой!
Фигуриста Юдзуру Ханю любят до невозможности
ЛЮБЛЮ НЕ МОГУ ❤❤❤🥇🇯🇵🙏#YuzuruHanyu #羽生結弦 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/e6rpfVhPOq— prince lemon (@olyaramone) 17 февраля 2018 г.
Россиянка Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по фристайлу в слоупстайле, где заняла последнее, 12-е место. Но ведь вышла в финал-то! А чемпионкой стала швейцарка Сара Хоффлин!
Чуть подробнее про фигуристов
Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл ОИ в мужском одиночном катании https://t.co/bkfwOLO6Gn— Интерфакс (@interfax_news) 17 февраля 2018 г.
Между прочим, фигуристами был разыгран 1000-й комплект наград за всю историю зимних Олимпийских игр!!!
This is the 1000th medal event in #WinterOlympics history! 👏👏👏 Congratulations to the athletes! #JPN #ESP #Olympics pic.twitter.com/1NckYPWJYR— Olympics (@Olympics) 17 февраля 2018 г.
Швейцарская фристайлистка Хоффлин выиграла ОИ в слоупстайле https://t.co/7hGKKiN03Q— Интерфакс (@interfax_news) 17 февраля 2018 г.
Интересно девки пляшут! (с)
⚡️👩⚕️Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене! 🤜🤛— Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.
Первым олимпийским чемпионом в истории зимних Олимпиад, как отмечается в сообщении МОК, стал американец Чарльз Джотроу, который 26 января 1924 года во Франции первым пересек финишную черту в забеге конькобежцев на 500 м. Правда, на тот момент соревнования не носили статуса Олимпиады и проходили в рамках "Международной недели зимних видов спорта по случаю VIII (летней, проходившей в том году в Париже – ИФ) Олимпиады". Официально олимпийским чемпионом Ч.Джотроу был признан спустя два года.
Актуально
ONLY GOLD MEDAL IVE SEEN LATELY IS IN THE KITCHEN 😩 #OLYMPICS pic.twitter.com/eH03MGIGaX— SPORTS & IPA MIKE (@YABOYDIRTYMIKE) 17 февраля 2018 г.
Дмитрий Алиев: "Проанализирую, что произошло. Понятно, что не справился с нервами, "поплыл". Это урок на будущее. Раньше пости все неудачные прокаты получались, когда стартовал последним. А сегодня выходил на лед первым в своей разминке". Больше интервью👉https://t.co/IQ1VJ4OcWJ pic.twitter.com/pMFt3PAVTe— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 17 февраля 2018 г.
Три комплекта наград уже разыграли сегодня, а сборная России в медальном зачете опустилась на 16-е место. До этого занимала 15-е
А давайте-ка мы вам покажем фотки тех, кто стал сегодня победителем Игр-2018. Им будет приятно приятно увидеть свои изображения на сайте Interfax.ru
Это - чешская горнолыжница Эстер Ледецкая
Ну а это швейцарская фристайлистка Сара Хеффлин
Министр спорта РФ Павел Колобков присвоил звания заслуженных мастеров спорта призерам Олимпиады в Пхенчхане Никите Трегубову, Наталье Ворониной, Денису Спицову, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Минспорта РФ.
Скелетонист Трегубов завоевал серебряную медаль Игр в Южной Корее, Воронина стала обладательницей бронзы в конькобежном забеге на 5000 м, лыжник Спицов был третьим в гонке на 15 км коньковым стилем.
Не забываем, что в 12:30, как указано в официальном расписании, начинается женская лыжная эстафета. Состав олимпийской команды России: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.
Люблю эстафеты
Предлагают влиться в ряды спортсменов
Start your Journey#workout #pain #iheartawards, #bestfanarmy, #exol, #btsarmy, #bts, #bestboyband, #pyeongchang2018, #olympics, #jpn, #blackpanther, #nowplaying, #got7, #btsonbillboard, #xoxoteam, #seventeen, #wannaone, #yuzuruhanyu, pic.twitter.com/Oo9kNiI8T3— Aaatouch.com (@AAATOUCHCOM) 17 февраля 2018 г.
В женской лыжной эстафетной гонке выступят 14 команд
Спортсменки отправились в путь!
В составе российской команде на первом этапе бежит Наталья Непряева
Отметку 1,08 км первой преодолела именно Непряева
Отметка 2,5 км. Впереди по-прежнему Непряева, на полсекунды опережает норвежку Ингвильд Эстберг
Надо сказать, отрыв этой пары от остальных преследователей увеличивается. 6,6 секунды уступает ей идущая третьей Словения
Уходит в отрыв российская лыжница перед передачей эстафеты!!!
Бронзовый призер ОИ-2018 в спринте Юлия Белорукова представляет команду на втором этапе гонки. Второй после передачи эстафеты идет Словения, отстающая от россиянок на 3,9 секунды. Следом - Норвегия
Опять в тандеме с Норвегией бежим. За нее на втором этапе выступает Астрид Якобсен
Белорукова ушла в отрыв и на 7,6 секунды опережает норвежку!!!
Догнали Белоркову. Но не норвежка, а шведка Шарлотт Калла
На первом месте Россия после второго этапа. Швеция уступает 1,7 секунды. Теперь от нас бежит Анастасия Седова
На первое место вышла шведка Эбба Андерсон
Но Седова прямо за спиной
Швеция и Россия по-прежнему едут вместе. Норвегия - третья - отстает на 14 секунд
На четвертый этап в составе сборной России отправилась Анна Нечаевская!
Шведка Стина Нильссон приняла эстафету на 0,3 раньше россиянки!
Великий шанс россиянок на медаль. А вдруг это будет золото????
На первом месте уже Норвегия, Россия - третья. Идущая четвертой Финляндия отстает от России примерно на полминуты. Это отметка 16,8 км. Около четырех километров осталось
Марит Бьорген бежит за Норвегию на четвертом этапе
Нечаевская уже отстала от лидеров - на 20,3 секунды. А финская спортсменка Криста Пармакоски сократила отставание до 24 секунд от россиянки
25 секунд преимущества России перед идущей третьей Финляндией на отметке 18,58 км. Явно претендуем на бронзу!!!
Сборная России - бронзовый призер эстафеты!!!
Победителем гонки стала команда Норвегии, которая преодолела дистанцию за 51 минуту 24,3 секунды. Выступившая в ее составе Марит Бьорген стала семикратной олимпийской чемпионкой.
Серебряными призерами стали лыжницы сборной Швеции, отставание которой от победителя составило 2 секунды.
Россиянки отстали от норвежек на 43,3 секунды.
Теперь в копилке олимпийской команде России две серебряные и семь бронзовых медалей.
Елену Валерьевну Вяльбе - в президенты России! #Olympics— Kate M. (@katyshkamish) 17 февраля 2018 г.
Елена Вяльбе - это глава Федерации лыжных гонок России
Кстати, российские шорт-трекистки не вышли в финал забега на 1500 м
Скоро - начало женского масс-старта. Болеем за Татьяну Акимову
Семен Елистратов квалифицировался в полуфинал забега шорт-трекистов на дистанции 1000 м
Полуфинальный забег с участием Елистратова запланирован на 14:43 мск
Участницы биатлонной гонки стартовали!
Упала Акимова прямо на старте, но быстро встала и продолжила путь. В идеале бы эту фразу использовать по окончании гонки следующим образом:
Прямо на старте Акимова упала, но быстро встала и продолжила свой, как выясняется позднее, чемпионский путь
Началась стрельба!
Акимова не промахнулась ни разу!!!!!!!
Акимова покидает первый огневой рубеж 18-й с отставанием от лидера (выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина) в 26,6 секунды.
Акимова уже 24-я и проигрывает лидеру 52 секунды
Но сейчас будет вторая стрельба, также из положения лежа
И сейчас наша биатлонистка поразила все пять мишеней!
На первом месте - Кузьмина, также не имеющая промахов! Акимова идет 20-й и отстает от лидера уже более чем на минуту
Интересно, как будут развиваться события на стрельбе стоя
Соответственно, это третий огневой рубеж
Кузьмина "экстренно" поразила все пять мишеней и продолжила гонку. Сопровождавшая ее белоруска Добрачева задержалась из-за неточности
Стреляет Татьяна Акимова....
ПЯТЬ промахов из пяти! Вот это да!
Сейчас российская биатлонистка идет последней, 30-й. Отстает от Кузьминой на 4 минуты 15,4 секунды
Выступающая за Словакию россиянка Кузьмина промахнулась последним выстрелом и ушла на штрафной круг? Сохранит ли лидерство?
Да, она опережает Дарью Домрачеву на 24,7 секунды!
До 17 секунд сократила отставание белорусская спортсменка от лидера! Это отметка 10,9 км!
Один промах у Акимовой на заключительном огневом рубеже, последним выстрелом. Но даже если бы у нее была не винтовка, а пулемет "Максим", вряд ли ей это помогло избавиться от статуса аутсайдера - к ее появлению на огневом рубеже все этот самый рубеж покинули!
А Анастасия Кузьмина приехала к финишу с флагом Словакии (похожим на российский). Она - чемпион и мы ее поздравляем!!!
Акимова приехала к финишу последней, отстала от победительницы на 6 с лишним минут
А Елистратов не смог выйти в финал шорт-трекистов(
Сейчас стартовал хоккейный матч Россия - США (мужчины). Завели для него отдельный онлайн.
#Фристайл . Мужчины. Акробатика. По итогам первой квалификационной попытки в первую шестерку из четырех наших спортсменов пробился только Павел Кротов. С 5-й позиции (оценка 124,89 балла) он попал в финальную часть соревнований. pic.twitter.com/9HoFliXWZl— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 17 февраля 2018 г.
Мутко увидел у хоккеисток сборной России шанс выиграть бронзу ОИ https://t.co/2G3f8btzAE— Интерфакс (@interfax_news) 17 февраля 2018 г.
Бронза в лыжной эстафете. Молодцы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская! Поздравляю! #PyeongChang2018 #Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 17 февраля 2018 г.
Another cold one tonight #Pyeongyang2018 #Olympics pic.twitter.com/dlqgZoDQJn— Pascal Sauvageau (@PascalSauvageau) 17 февраля 2018 г.
#Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика. Илья Буров показал лучший результат во 2-й попытке квалификации – 126,55 балла. А вот его младший брат, выигравший в этом сезоне Кубок мира, оказался за пределами шестерки, которая получила путевки в финальную часть. В финале:Кротов и Буров. pic.twitter.com/IOzVpykLTx— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 17 февраля 2018 г.
Завершены первые два периода хоккейного матча Россия - США. Счет - 3:0 в пользу россиян
Британка Элизабет Ярнольд выиграла соревнования скелетонисток
Канадец Сэмуел Жирар стал олимпийским чемпионом в забеге на 1000 м (шорт-трек)
Кореянка Чхве Мин Джон - победительница в шорт-треке в забеге на 1500 м
Керлингистки сборной России уступили Японии - 5:10
Российские хоккеисты победили американских - 4:0 - и, заняв первое место в группе, вышли в четвертьфинал напрямую
Поляк Камиль Стох выиграл соревнования в прыжках на лыжах с трамплина
Россияне - вне медалей
Очередной соревновательный день Россия завершает на 19-м месте. У нее 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. Лидирует Германия - 9 золотых, 4 серебряные, 7 бронзовых медалей, на втором месте Норвегия (7, 8, 7), на третьем - Нидерланды (6, 5, 2)
Завершаем нашу трансляцию и мы. Мы знаем, что вы с нами присутствовали здесь - и от этого очень приятно. Желаем вам хорошо провести эти выходные. Ну и вернуться на наш сайт поутру тоже желаем, здесь опять будет текстовая трансляция)
До свидания!