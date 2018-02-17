Швейцарская фристайлистка Хоффлин выиграла ОИ в слоупстайле

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская фристайлистка Сара Хоффлин завоевала золото зимних Игр-2018 в Пхенчхане, выиграв соревнования в слоупстайле.
Второй стала ее соотечественница Матильда Гремо, третьей – представительница Великобритании Исабел Аткин.
В финальную стадию сумела пробиться россиянка Анастасия Таталина, она заняла 12-е итоговое место.
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Игр.