В Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект наград в истории зимних Игр

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В соревновании фигуристов в мужском одиночном катании в Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект наград за всю историю проведения зимней Олимпиады, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Таким образом, японец Юдзуру Ханю, выигравший золото в субботу, стал 1000-м зимним олимпийским чемпионом.

Как сообщалось, в тройку лучших также вошли японец Сема Уно и испанец Хавьер Фернандес, которые стали в истории зимних Олимпиад 1000-мb серебряным и бронзовым призерами соответственно.

Первым олимпийским чемпионом в истории зимних Олимпиад, как отмечается в сообщении МОК, стал американец Чарльз Джотроу, который 26 января 1924 года во Франции первым пересек финишную черту в забеге конькобежцев на 500 м. Правда, на тот момент соревнования не носили статуса Олимпиады и проходили в рамках "Международной недели зимних видов спорта по случаю VIII (летней, проходившей в том году в Париже – ИФ) Олимпиады". Официально олимпийским чемпионом Ч.Джотроу был признан спустя два года.