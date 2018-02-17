Оргкомитет Игр-2018 отменил рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Организационный комитет зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане решил отказаться от практики рукопожатия игроков хоккейных команд на соревнованиях в Южной Корее.

"Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!" – говорится в сообщении Федерации хоккея России (ФХР) в твиттере организации.

Отмечается, что послематчевое рукопожатие команд заменено "отбиванием кулачков".

⚡️👩‍⚕️Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене! 🤜🤛 — Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.

Накануне BBC сообщила, что на зимних Олимпийских играх в Южной Корее двое швейцарских фристайлистов стали первыми спортсменами, которые заразились норовирусом.

До этого сообщалось о более чем 230 случаях заражения норовирусом, не имеющих отношения к спортсменам на Олимпиаде.