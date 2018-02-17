Мутко увидел у хоккеисток сборной России шанс выиграть бронзу ОИ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российским хоккеисткам, которые прошли в полуфинал зимней Олимпиады в Пхенчхане, по силам завоевать бронзовые медали турнира, заявил "Интерфаксу " заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Я смотрел эту игру, девушки всегда стараются, я их поздравляю. Однако самая важная игра впереди. Хочется пожелать им удачно провести полуфинальный матч (с Канадой - ИФ), однако сегодня Канада и США по уровню находятся в другом измерении, поэтому главным станет матч за бронзовые медали, они им по силам, хотя игры будут непростые", - сказал Мутко.

Он отметил, что выход в полуфинал женского хоккейного турнира зимней Олимпиады отражает "уровень нашего хоккея".

"На Олимпиаде нам есть за кого поболеть ", - подчеркнул Мутко.

Ранее сообщалось, что россиянки победили швейцарок и вышли в полуфинал Олимпиады, где 19 февраля сыграют с канадками.