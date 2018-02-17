Спецпроект Реклама
Главная Новости Расписание Медали Фото Онлайны Весь спорт
Поиск
Фигурное катание04:00Мужчины, одиночное катание, Произвольная программа  ЯпонияЯпонияИспанияподробнее
Хоккей с шайбой06:10Женщины, Россия - Швейцария, Четвертьфиналыподробнее
Лыжные гонки12:30Женщины, 4х5 км, эстафета, Финал  НорвегияШвецияРоссияподробнее
Биатлон14:15Женщины, 12.5 км, масс-старт, Финал  СловакияБелоруссияНорвегияподробнее
Хоккей с шайбой15:10Мужчины, США - Россия, Группа Вонлайнподробнее
Шорт-трек16:24Мужчины, 1000 м, Финалы
Шорт-трек16:09Женщины, 1500 м, Финалы  Южная КореяКитайКанадаподробнее

Мутко увидел у хоккеисток сборной России шанс выиграть бронзу ОИ

Есть обновление от 14:41

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российским хоккеисткам, которые прошли в полуфинал зимней Олимпиады в Пхенчхане, по силам завоевать бронзовые медали турнира, заявил "Интерфаксу " заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Я смотрел эту игру, девушки всегда стараются, я их поздравляю. Однако самая важная игра впереди. Хочется пожелать им удачно провести полуфинальный матч (с Канадой - ИФ), однако сегодня Канада и США по уровню находятся в другом измерении, поэтому главным станет матч за бронзовые медали, они им по силам, хотя игры будут непростые", - сказал Мутко.

Он отметил, что выход в полуфинал женского хоккейного турнира зимней Олимпиады отражает "уровень нашего хоккея".

"На Олимпиаде нам есть за кого поболеть ", - подчеркнул Мутко.

Ранее сообщалось, что россиянки победили швейцарок и вышли в полуфинал Олимпиады, где 19 февраля сыграют с канадками.

Теги: Олимпиада-2018, хоккей, Виталия Мутко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россия победила США и вышла в четвертьфинал ОлимпиадыРоссия победила США и вышла в четвертьфинал Олимпиады
Отечественная команда заняла первое место в группеПодробнее
Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
Хоккеисты олимпийской команды России проводят третий матч на Олимпиаде в ПхенчханеПодробнее
Женская команда России завоевала бронзу Игр-2018 в лыжной эстафетеЖенская команда России завоевала бронзу Игр-2018 в лыжной эстафете
Теперь в копилке олимпийской команде России две серебряные и семь бронзовых медалейПодробнее
В Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект наград в истории зимних ИгрВ Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект наград в истории зимних Игр
Японский фигурист Юдзуру Ханю стал, таким образом, 1000-м олимпийским чемпионом в зимних ИграхПодробнее
Олимпийский онлайн. День девятыйОлимпийский онлайн. День девятый
Девять комплектов наград будет разыграно на Играх-2018 - в том числе среди россиян, уже ставшими призерами в ПхенчханеПодробнее
Российская конькобежка Воронина завоевала бронзу ОИ в забеге на 5000 мРоссийская конькобежка Воронина завоевала бронзу ОИ в забеге на 5000 м
В активе российской сборной теперь две серебряные и шесть бронзовых медалейПодробнее
Сборная России по хоккею забросила восемь шайб в ворота Словении на ОИСборная России по хоккею забросила восемь шайб в ворота Словении на ОИ
Хет-трик в составе россиян оформил Кирилл КапризовПодробнее
Россия - Словения. ОнлайнРоссия - Словения. Онлайн
Хоккеисты олимпийской команды России проводят второй матч в рамках зимних Игр в ПхенчханеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Медальный зачет
Страна
Германия92415
Норвегия78520
Нидерланды65213
Канада55515
США5229
Швеция4307
Австрия3249
Франция3227
Южная Корея3025
Швейцария2417
 
Все медали
Виды спорта
Хоккей с шайбой
Биатлон
Фигурное катание
Лыжные гонки
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Бобслей
Скелетон
Кёрлинг
Горнолыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Фристайл
Сноуборд
Санный спорт
Последние новости
Главные новости
СпортРоссия победила США и вышла в четвертьфинал ОлимпиадыМоскваНазвана предварительная причина смерти ребенка в детском саду в Новой МосквеВ миреУкраинские националисты сорвали и сожгли российский флаг в КиевеМоскваСиноптики пообещали похолодание в Москве до минус 26 градусовСпортЖенская команда России завоевала бронзу Игр-2018 в лыжной эстафетеЭкономикаАбрамович инвестировал в Telegram

Советник Трампа по нацбезопасности призвал РФ пересмотреть поведение в киберпространстве

Канадский шорт-трекист Жирар выиграл ОИ в забеге на 1000 м

Кореянка Чхве Мин Джон выиграла золото ОИ в шорт-треке на 1500 м

Россия победила США и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Россия победила США и вышла в четвертьфинал ОлимпиадыОтечественная команда заняла первое место в группе Подробнее

Российские керлингистки уступили Японии на Олимпиаде

Полиция вернула Алексею Навальному телефон

Украинские националисты сорвали и сожгли российский флаг у Россотрудничества в Киеве

Украинские националисты сорвали и сожгли российский флаг у Россотрудничества в КиевеВ акции националистов принимали участие около 20 человек Подробнее

Посол Украины назвал малоэффективным проведение референдума о вступлении страны в НАТО

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на Олимпиаде

Россиянка Татьяна Акимова финишировала последней Подробнее

Лавров назвал иррациональным мифом заявления о "всемогущей российской угрозе"

Обвинения во вмешательстве в выборы в США без предъявления фактов являются обычной трепотней, заявил министр Подробнее
ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание «Интерфакс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-49298 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 апреля 2012 года. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+