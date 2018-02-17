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Россия опустилась на 19-е место в медальном зачете Олимпиады-2018

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - По итогам соревнований, прошедших в Южной Корее в субботу, олимпийская команда России оказалась на 19-м месте медального зачета Игр-2018.

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Это на четыре строчки ниже по сравнению с показателями суточной давности.

В субботу российским спортсменам удалось завоевать одну бронзовую медаль, это сделала команда лыжниц (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) в эстафете 4х5 км. Теперь в активе сборной страны 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Возглавляет медальный зачет по-прежнему Германия, у которой 9 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Второе место занимает Норвегия (7, 8, 7), третье – команда Нидерландов (6, 5, 2).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018
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