Отстраненный от Олимпиады Никита Крюков пожелал российским лыжницам "рвать" всех дальше

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, не допущенный Международным олимпийским комитетом (МОК) до Игр в Пхенчхане, выразил свое восхищение лыжницами сборной России, завоевавших "бронзу" в эстафете.

"Девчули наши, вы просто большие умнички! Это невероятно, это просто как сон, вы переписываете историю сегодня! Какие же вы молодцы, сегодня вы показали себя одной могучей командой! Не останавливайтесь, рвите их на части и пусть они запомнят каждую из вас", - написал Крюков на своей странице в "Инстаграме".

В субботу российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская заняли третье место в женской эстафете (4х5 км), прошедшей в рамках Олимпиады-2018. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, в женской эстафете у России не было олимпийских медалей с 2006 года.

Н.Крюков - олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призер ОИ-2014 в командном спринте, трехкратный чемпион мира в спринте.

Во второй половине декабря МОК лишил Крюкова серебряной медали Игр в Сочи, а также пожизненно отстранил его от участия в Олимпиадах. Однако 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Крюкова на решение МОК. Тем не менее, МОК все равно не стал приглашать Н.Крюкова на Игры в Южную Корею.