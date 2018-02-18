Российские лыжники завоевали серебро ОИ в эстафете

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России стала серебряным призером лыжной эстафетной гонки (4х10 км) среди мужчин на Играх-2018.

В составе российской команды выступили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов.

Первое место заняла сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию за 1 час 33 минуты 04,9 секунды. Норвежцы опередили россиян на 9,4 секунды.

Бронзовую медаль стала команда Франции, уступившая норвежцам 36,9 секунды.

Продолжительную часть гонки российская команда провела в качестве ее лидера. На одном из отрезков второго этапа гонки преимущество россиян перед ближайшими преследователями составляло 40,7 секунды. На третьем этапе группе спортсменов удалось настичь представлявшего сборную России Алексея Червоткина, а на старте четвертого этапа отечественная команда стала уступать лидерам (Норвегия, Франция, Италия) 16 секунд.

Вышедший в составе российской команды на четвертый этап Денис Спицов смог догнать лидеров, а борьбу за медали, помимо него вели норвежский и французский лыжники. Представитель Франции Адриен Бакшайдер вскоре начал отставать, а норвежец Йоханнес Хесфлот Клабо, напротив, ушел в отрыв и в итоге пересек финишную черту первым.

Накануне медаль в копилку российской сборной принесли лыжницы, занявшие третье место в эстафете 4х5 км.

Таким образом, в активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалей.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.