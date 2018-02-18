Спецпроект Реклама
Главная Новости Расписание Медали Фото Онлайны Весь спорт
Поиск
Лыжные гонки09:15Мужчины, 4х10 км, эстафета, Финал  НорвегияРоссияФранцияонлайнподробнее
Фристайл07:15Мужчины, слоуп-стайл, Финалы  НорвегияСШАКанадаподробнее
Горнолыжный спорт07:45Мужчины, гигантский слалом, 2-ая попытка (Финал)  АвстрияНорвегияФранцияподробнее
Биатлон14:15Мужчины, 15 км, масс-старт, Финал  ФранцияГерманияНорвегияподробнее
Фристайл14:52Мужчины, воздушная акробатика, Финалы  УкраинаКитайРоссияподробнее
Конькобежный спорт14:56Женщины, 500 м, Финал  ЯпонияЮжная КореяЧехияподробнее

Российские лыжники завоевали серебро ОИ в эстафете

Есть обновление от 16:33

В активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалей

Российские лыжники завоевали серебро ОИ в эстафете
Российские лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин
Фото: Reuters

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России стала серебряным призером лыжной эстафетной гонки (4х10 км) среди мужчин на Играх-2018.

СпортОлимпийский онлайн. День 10-йОлимпийский онлайн. День 10-йЧитать подробнее

В составе российской команды выступили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов.

Первое место заняла сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию за 1 час 33 минуты 04,9 секунды. Норвежцы опередили россиян на 9,4 секунды.

Бронзовую медаль стала команда Франции, уступившая норвежцам 36,9 секунды.

Продолжительную часть гонки российская команда провела в качестве ее лидера. На одном из отрезков второго этапа гонки преимущество россиян перед ближайшими преследователями составляло 40,7 секунды. На третьем этапе группе спортсменов удалось настичь представлявшего сборную России Алексея Червоткина, а на старте четвертого этапа отечественная команда стала уступать лидерам (Норвегия, Франция, Италия) 16 секунд.

Вышедший в составе российской команды на четвертый этап Денис Спицов смог догнать лидеров, а борьбу за медали, помимо него вели норвежский и французский лыжники. Представитель Франции Адриен Бакшайдер вскоре начал отставать, а норвежец Йоханнес Хесфлот Клабо, напротив, ушел в отрыв и в итоге пересек финишную черту первым.

Накануне медаль в копилку российской сборной принесли лыжницы, занявшие третье место в эстафете 4х5 км.

Таким образом, в активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалей.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018, лыжные гонки
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Российский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатикеРоссийский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатике
Теперь в активе олимпийской команды России три серебряные и восемь бронзовых медалейПодробнее
Одного из россиян на ОИ заподозрили в нарушении антидопинговых правилОдного из россиян на ОИ заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Как заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов, получено официальное уведомление от МОКПодробнее
Олимпийский онлайн. День 10-йОлимпийский онлайн. День 10-й
Шесть комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в воскресеньеПодробнее
Россия победила США и вышла в четвертьфинал ОлимпиадыРоссия победила США и вышла в четвертьфинал Олимпиады
Отечественная команда заняла первое место в группеПодробнее
Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
Хоккеисты олимпийской команды России проводят третий матч на Олимпиаде в ПхенчханеПодробнее
Женская команда России завоевала бронзу Игр-2018 в лыжной эстафетеЖенская команда России завоевала бронзу Игр-2018 в лыжной эстафете
Теперь в копилке олимпийской команде России две серебряные и семь бронзовых медалейПодробнее
В Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект наград в истории зимних ИгрВ Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект наград в истории зимних Игр
Японский фигурист Юдзуру Ханю стал, таким образом, 1000-м олимпийским чемпионом в зимних ИграхПодробнее
Олимпийский онлайн. День девятыйОлимпийский онлайн. День девятый
Девять комплектов наград будет разыграно на Играх-2018 - в том числе среди россиян, уже ставшими призерами в ПхенчханеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Медальный зачет
Страна
Норвегия99826
Германия95418
Нидерланды65213
Канада55616
США53210
Швеция4307
Австрия42410
Франция42410
Южная Корея3126
Швейцария2417
 
Все медали
Виды спорта
Хоккей с шайбой
Биатлон
Фигурное катание
Лыжные гонки
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Бобслей
Скелетон
Кёрлинг
Горнолыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Фристайл
Сноуборд
Санный спорт
Последние новости
Главные новости
В РоссииНеизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в ДагестанеВ миреНационалисты закидали камнями Сбербанк и Россотрудничество в КиевеСпортОдного из россиян на ОИ заподозрили в нарушении антидопинговых правилВ РоссииМЧС завершило поисковые работы на месте крушения Ан-148 в ПодмосковьеВ миреВ Иране потерпел катастрофу самолет с 60 пассажирамиСпортРоссийские лыжники завоевали серебро ОИ в эстафете

Убивший четырех женщин в Кизляре стрелок оказался 22-летним местным жителем

Он стрелял по толпе из охотничьего ружья Подробнее

В центре Киева завершились основные акции

Здание Россотрудничества в Киеве серьезно пострадало из-за нападения националистов

Задержана жена расстрелявшего людей в Кизляре мужчины

По факту нападения возбуждено дело об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов Подробнее

Жертвами стрелка в Кизляре могли стать прихожане церкви

Под Петербургом задержали дежурного по станции из-за столкновения поезда и автобуса

Стрельбу во время Масленицы в Кизляре устроила супружеская пара

Все погибшие в результате нападения - женщины Подробнее

Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в Дагестане

Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в ДагестанеВ результате погибли четыре человека, еще четверо получили ранения Подробнее

Националисты закидали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в Киеве

Националисты закидали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в КиевеПолиция в происходящее не вмешивалась Подробнее
ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание «Интерфакс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-49298 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 апреля 2012 года. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+