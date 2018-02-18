Одного из россиян на ОИ заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU -Штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, спортсмен и вид спорта станет известен после результатов вскрытия допинг-пробы в течение суток, заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - сказал Выборнов журналистам в воскресенье.

Так Выборнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония, но официального подтверждения этому нет.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.