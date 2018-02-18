Российский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатике

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером Игр-2018 в Пхенчхане, показав третий результат в воздушной акробатике.

В основном финале он заработал 122,17 балла.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал украинец Александр Абраменко, заработавший 128,51 балла.

Серебряным призером стал представитель Китая Цзя Цзунъян – 128, 05 балла.

Китайский спортсмен в основном финале выступал последним, и до его прыжка на медаль претендовал еще один россиянин - Павел Кротов. Однако в итоге, имея в активе 103,17 балла, он стал четвертым.

Теперь активе олимпийской команды России 11 медалей – 3 серебряные и 8 бронзовых. Что касается сборной Украины, то она заработала первую медаль.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.