Мартен Фуркад выиграл масс-старт и стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад в воскресенье на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал "золото" в гонке с общего старта.

Для Фуркада это уже четвертая высшая награда зимних Игр. 12 февраля в Южной Корее он выиграл гонку преследования. На ОИ-2014 в Сочи спортсмен также завоевал две золотые медали.

Вторым в масс-старте стал немец Симон Шемпп, который уступил французу по фотофинишу. Замкнул тройку призеров норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Оба допущенных до ОИ-2018 российских биатлониста Антон Бабиков и Матвей Елисеев в масс-старте участия не приняли, так как не смогли отобраться в гонку.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня