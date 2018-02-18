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Команда России вошла в пятерку лучших на ОИ по общему числу наград

В воскресенье россияне завоевали две медали

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России вошла в число первых пяти лучших сборных по общему числу медалей, завоеванных на зимних Играх в Пхенчхане.

После воскресного розыгрыша наград в активе россиян стало 11 медалей – 3 серебряные, 8 бронзовых. По этому показателю команда занимает пятое место.

Больше всех медалей к настоящему моменту завоевала Норвегия – 26 (9 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых), далее идут Германия – 18 (9, 5, 4), Канада – 16 (5, 5, 6), Нидерланды – 13 (6, 5, 2).

Между тем, в традиционном медальном зачете, приоритет в котором дается команде, на счету которой больше золотых или (при равенстве) серебряных медалей, Россия опустилась с 19-го на 20-е место. Ее опередила Украина, заработавшая в воскресенье одну золотую медаль, которая является пока единственной в копилке команды.

На первое место в этом зачете со второго поднялась Норвегия, в обратном направлении проследовала Германия. В тройку лучших также входит команда Нидерландов.

В воскресенье российские спортсмены завоевали две медали. Серебряным призером стала команда лыжников (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов), финишировавшая второй в эстафете 4х10 км. Бронзовую медаль заработал фристайлист Илья Буров в воздушной акробатике.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018
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