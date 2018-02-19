В Кремле отметили корректность МОК в ситуации с керлингистом Крушельницким

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют информацию о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, призывают дождаться официального комментария по этому вопросу. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил корректные действия Международного олимпийского комитета (МОК) в этой ситуации.

"Не нам это комментировать. Но мы призываем всех все-таки дождаться каких-то официальных заявлений", - сказал в понедельник журналистам Песков.

Песков предложил дождаться результатов вскрытия пробы "Б" российского атлета. "И давайте дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации", - сказал он.

"МОК ведет себя весьма осторожно и весьма корректно в этой ситуации", - отметил он.

В воскресенье штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако имя спортсмена официально до сих пор не названо. В то же время в СМИ появились сообщения о том, что речь идет об Александре Крушельницком, который в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.

В понедельник стало известно, что антидопинговый отдел спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировал дело Крушельницкого.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.