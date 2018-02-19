Команда России осталась на 20-м месте медального зачета Олимпиады

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России сохранила за собой 20-е место медального зачета Игр-2018 в Пхенчхане по итогам соревнований, прошедших в понедельник.

В отчетный день Олимпиады были разыграны три комплекта наград, российские спортсмены медалей не завоевали. У команды России в настоящий момент по-прежнему 3 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В медальном зачете лидирует Норвегия, в активе которой 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10, 6, 4), на третье поднялась Канада (6, 5, 6).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.