Пять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 во вторник

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день зимних Игр-2018 в Пхенчхане запланирован розыгрыш пяти комплектов наград.

В настоящее время идет произвольная программа в фигурном катании среди танцевальных пар. Российскую команду в этой дисциплине представляют дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

На 5:28 мск запланировано начало финальных прыжков фристайлисток в хафпайпе. Россию в квалификационных прыжках представляет Валерия Демидова.

В 11:45 начнутся соревнования по лыжному двоеборью (прыжки с большого трамплина+гонка на 10 км) среди мужчин. От России выступит Эрнест Яхин. Вторая часть двоеборья, гонка, стартует в 15:45.

В 14:15 стартует смешанная эстафета по биатлону. В составе российской команды выступят все допущенные к Олимпиаде отечественные биатлонисты: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Матвей Елисеев, Антон Бабиков.

В 14:23 начнутся финальные забеги по шорт-треку в рамках женской эстафеты (3000м). Российская команда в главный финал не пробилась

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.