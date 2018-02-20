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Олимпийский онлайн. День 12-й

В очередной соревновательный день Игр-2018 будет разыграно пять комплектов наград

Олимпийский онлайн. День 12-й
Российская пара танцоров Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

В очередной соревновательный день Игр-2018 будет разыграно пять комплектов наград

06:12

Валерия Демидова стала шестой

06:10

 Канадка Касси Шарп завоевала золото в хафпайпе

05:40

Россиянка Демидова идет на втором месте и после второй попытки в хафпайпе

05:38

Всего же выступают 20 пар. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выйдут на свой прокат 15-ми

05:37

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро сегодня уже выступили и с результатом 162,24 балла занимают промежуточное второе место

05:35

В самом разгаре произвольная программа фигуристов в соревновании танцоров

Вчера в короткой программе шестое место заняли россияне Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (75,47), 13-е - выступающие за Россию Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (66,47).

05:33

Одна из этих медалей разыгрывается в лыжной хафпайпе. Россиянка Валерия Демидова показала в первой попытке пятый результат

05:31

Сегодня разыгрывается пять комплектов наград

05:30

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане!

Теги: Олимпиада-2018
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