Олимпийский онлайн. День 12-й

19 февраля 09:58

Антидопинговый отдел CAS зарегистрировал дело керлингиста Крушельницкого

Как сообщалось, один из российских спортсменов-участников Игр-2018 был заподозрен в нарушении антидопинговых правил Подробнее

19 февраля 07:57

Канадцы Вертью и Моир выиграли короткую программу танцоров с рекордом мира

Российские пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняли шестое и 13-е места соответственно Подробнее

19 февраля 06:30

Олимпийский онлайн. День 11-й

В Пхенчхане разыграют три комплекта наград, фигуристы проводят короткую программу в танцах, российские хоккеистки сыграют с Канадой Подробнее

18 февраля 15:15

Российский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатике