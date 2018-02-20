Олимпийский онлайн. День 12-й

В очередной соревновательный день Игр-2018 будет разыграно пять комплектов наград
Валерия Демидова стала шестой
Канадка Касси Шарп завоевала золото в хафпайпе
Россиянка Демидова идет на втором месте и после второй попытки в хафпайпе
Всего же выступают 20 пар. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выйдут на свой прокат 15-ми
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро сегодня уже выступили и с результатом 162,24 балла занимают промежуточное второе место
В самом разгаре произвольная программа фигуристов в соревновании танцоров
Вчера в короткой программе шестое место заняли россияне Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (75,47), 13-е - выступающие за Россию Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (66,47).
Одна из этих медалей разыгрывается в лыжной хафпайпе. Россиянка Валерия Демидова показала в первой попытке пятый результат
Сегодня разыгрывается пять комплектов наград
Пять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 во вторник https://t.co/QyjHZn5RHD— Интерфакс (@interfax_news) 20 февраля 2018 г.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане!