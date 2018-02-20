Проба "Б" керлингиста Крушельницкого подтвердила наличие мельдония

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Проба "Б", взятая у российского керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний, заявила делегация ОКР.

"Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы "Б" члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме", - говорится в сообщении.

"Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с тем обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена", - отмечается в документе.

"Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства РФ для установления деталей произошедшего", - говорится в заявлении.

Предыдущая проба Крушельницкого, взятая 22 января, как и предыдущие, была отрицательной.

"Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается", - говорится в заявлении.

При этом "обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека"

Что случилось

В воскресенье штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако имя спортсмена официально до сих пор не названо. В то же время в СМИ появились сообщения о том, что речь идет об Александре Крушельницком, который в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.

В понедельник стало известно, что антидопинговый отдел спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировал дело Крушельницкого.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.