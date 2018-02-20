Назначены судьи на матчи Лиги Европы УЕФА с участием российских клубов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с участием "Локомотива", "Зенита" и "Спартака".

Все поединки состоятся 22 февраля. Матч "Локомотив"-"Ницца" обслужит чешская бригада судей, которую возглавит Павел Краловец, сообщается на официальном сайте УЕФА во вторник. Начало- 19:00 мск. Первую встречу во Франции "железнодорожники" выиграли со счетом 3:2.

Матч "Зенит" -"Селтик" рассудят испанцы во главе с Антонио Матеу Лаосом. В Шотландии петербуржцы потерпели поражение - 1:0. Начало встречи - 21:00.

Поединок "Атлетик Бильбао" - "Спартак" рассудит бригада судей во главе с немцем Тобиасом Штилером. Столичная команда на своем поле проиграла стартовую встречу со счетом 1:3.