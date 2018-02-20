Крушельницкий отверг факт употребления допинга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Керлингист Александр Крушельницкий, в пробе которого был обнаружен мельдоний, заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества.

"Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещёнными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы", - говорится в заявлении Крушельницкого, опубликованном на сайте Федерации керлинга России во вторник.

Спортсмен заявляет, что "категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил".

"Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти (Брызгаловой, его супруги и партнера по дабл-миксту - ИФ) не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне", - заявляет спортсмен.

Он отмечает, что "как никто другой" заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося.

Что случилось

В воскресенье штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако имя спортсмена официально до сих пор не названо. В то же время в СМИ появились сообщения о том, что речь идет об Александре Крушельницком, который в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.

В понедельник стало известно, что антидопинговый отдел спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировал дело Крушельницкого. Во вторник было объявлено, что положительный результат дала не только проба "А", но и проба "Б".

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.