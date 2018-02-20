Букмекеры назвали наиболее вероятный счет хоккейного матча Россия - Норвегия

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России по хоккею является фаворитом матча 1/4 финала Игр-2018 против сборной Норвегии, считают эксперты компании "Рейтинг Букмекеров".

Шанс россиян победить соперника в основное время оценивается коэффициентом 1,12, вероятность успеха норвежцев - 14,0, ничья - 9,0. Согласно оценке экспертов, наиболее вероятный счет матча - победа России со счетом 4:1 (коэффициент 9,9), 3:1 (14,0) и 3:0 (14,0).

Вероятность того, что россияне пробьются в полуфинал через овертайм или серию буллитов оцениваются коэффициентом 1,04, вероятность аналогичного успеха норвежцев - 11,0

"Шансы россиян победить в четвертьфинальном матче составляют около 84%. Около 10% букмекеры оставляют ничьей, и лишь примерно 6% шансов у норвежцев", - заявил "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров " Алексей Ткачук.

На групповом этапе россияне проиграли Словакии (2:3), обыграли Словению (8:2) и США (4:0). Команда заняла первое место в группе и напрямую вышла в 1/4 финала. Норвегия в своем квартете заняла последнее место, проиграв Швеции (0:4), Финляндии (1:5) и по буллитам уступив Германии (1:2). В 1/8 финала норвежцы оказались сильнее Словении (2:1, победитель определился в овертайме).

Матч Россия - Норвегия пройдет в среду и стартует в 10:40 мск.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.