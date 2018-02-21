Семь комплектов наград и одну бронзу разыграют на Олимпиаде в среду

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день на зимних Играх в Пхенчхане планируется разыграть семь комплектов наград; кроме того, пройдет матч за бронзу женского хоккейного турнира.

В настоящее время проходят женские соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске. Российские спортсменки в этой дисциплине не задействованы.

В 5:30 мск начинаются квалификационные соревнования по фристайлу в ски-кроссе среди мужчин. В числе участников турнирный путь начинают россияне Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Егор Коротков, Семен Денщиков. Финал запланирован на 8:35.

10:40 мск начнется матч за третье место женского хоккейного турнира. В игре за бронзу встретятся команды России и Финляндии. Одновременно с этим матчем мужская хоккейная команда России проведет четвертьфинал против Норвегии.

В 11:00 и 11:25 пройдут женские полуфинальные забеги по лыжным гонкам в командном спринте. В 13:00 – финал. За Россию выступят Наталья Непряева и Юлия Белорукова.

В 11:50 и 12:15 – начало мужских забегов, в 13:30 – финал. В составе россиян выступят Денис Спицов и Александр Большунов.

В 15:52 и 16:11 соответственно начнутся финалы в женской и мужской командных гонках преследования в конькобежном спорте. Россияне не участвуют.

В 14:40 и 16:00 пройдут третья и четвертая попытки в женских соревнованиях по бобслею. Россию представляют экипажи Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова и Александра Родионова/Юлия Беломестных.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.