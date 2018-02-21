Мужская сборная Канады по хоккею вышла в 1/2 финала Олимпиады

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Канады по хоккею вышла в полуфинал мужского турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В 1/4 финала канадцы победили команду Финляндии со счетом 1:0. Единственную шайбу в этой встрече на 41-й минуте забросил Максим Норо.

Ранее в полуфинал вышли команды России и Чехии, которые сыграют в 1/2 финала Олимпиады между собой 23 февраля. Матч начнется в 10:40 по московскому времени.

Россияне в 1/4 финала обыграли сборную Норвегии, чехи взяли верх над командой США.