Хоккеисты сборной Германии победили Швецию в четвертьфинале ОИ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Германии по хоккею завоевала путевку в полуфинал мужского олимпийского турнира.

В четвертьфинале соревнования немецкие хоккеисты одержали победу над соперниками из сборной Швеции со счетом 4:3, забросив решающую шайбу.

Таким образом, стали известны все полуфиналисты турнира. Соперником сборной Германии в борьбе за выход в финал стала команда Канады, которая, как сообщалось, победила Финляндию (1:0). Ранее сообщалось, что другую полуфинальную пару составили сборные России и Чехии, выигравшие в четвертьфинале у Норвегии (6:1) и США (3:2) соответственно.

Полуфиналы пройдут 23 февраля.