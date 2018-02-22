Девять комплектов наград и одно золото разыграют на Олимпиаде в четверг

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день Олимпийских игр в Пхенчхане запланирован розыгрыш девяти комплектов наград; кроме того, состоится финал в женском хоккейном турнире.

Один комплект уже разыгран: австрийская сноубордистка Анна Гассер выиграла медаль высшего достоинства в биг-эйре. Россиянки в этом розыгрыше участия не принимали.

В 6:22 мск стартует финал мужских соревнований по фристайлу в хаф-пайпе. Российские спортсмены здесь участия не принимают.

На 7:00 назначена вторая попытка в соревновании горнолыжников в слаломе. В первой попытке Россию представляет Александр Хорошилов.

В 7:10 стартует финал женского хоккейного турнира Олимпиады. Борьбу за золотые медали поведут сборные Канады и США. Накануне в матче за бронзу Финляндия обыграла Россию (3:2).

В 9:00 пройдут женские заезды горнолыжниц в комбинации. Российские спортсменки в этом виде программы не представлены.

В 13:20 стартует лыжная эстафета в рамках командного первенства по двоеборью. Этой программе будут предшествовать прыжки с трамплина. Спортсмены из России в этих соревнованиях не задействованы.

В 14:15 будет дан старт женской биатлонной гонки 4х6 км. Команда России в ней участия не примет, поскольку к участию в Олимпиаде были допущены лишь две отечественные биатлонистки.

Три комплекта наград будут разыграны в шорт-треке – 500 м (мужчины), 1000 м (женщины), эстафета на 5000 м (мужчины), финальные старты будут проходить после 14:15 мск. Борьбу за выход в финальный забег на 500 м от России поведет Александр Шульгинов; на дистанции 1000 м – Екатерина Ефременкова; эстафетный забег на 5000 м пройдет без россиян.

Таким образом, в копилке олимпийской команды России стало 13 медалей - четыре серебряные и девять бронзовых.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.