Олимпийский онлайн. День 14-й

Девять полных и один неполный комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в четверг
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в организме которого обнаружены следы запрещенного вещества мельдония. В заявлении суда говорится, что отменить слушания просили все стороны, включая самого спортсмена. Решение по олимпийцу CAS вынесет в четверг днем, после чего обнародует пресс-релиз.
Визит делегации из КНДР на Олимпийские игры обошелся Южной Корее в $223 тысячи https://t.co/QhpOkvUest— Интерфакс (@interfax_news) 22 февраля 2018 г.
Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпиады в Пхенчхане https://t.co/3Tno9L5BMK— Интерфакс (@interfax_news) 22 февраля 2018 г.
А вот и Анна Гассер!
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Один комплект наград уже обрел своего героя. Или, что будет правильнее, - героиню. Австрийская Анна Гассер выиграла медаль высшего достоинства в биг-эйре. Второй стала американка Джейми Андерсон. Третьей - новозеландка Зои Садовски-Синнотт.
Сегодня - богатый на розыгрыши наград день. Правда, я посмотрел, в скольких медальных дисциплинах участвуют россияне, и чуть не расплакался
Девять комплектов наград и одно золото разыграют на Олимпиаде в четверг https://t.co/nma6B4lpQM— Интерфакс (@interfax_news) 22 февраля 2018 г.
Всем олимпийский привет! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Игр в Пхенчхане и делает это с удовольствием и азартом!