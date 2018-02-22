Олимпийский онлайн. День 14-й

07:30

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в организме которого обнаружены следы запрещенного вещества мельдония. В заявлении суда говорится, что отменить слушания просили все стороны, включая самого спортсмена. Решение по олимпийцу CAS вынесет в четверг днем, после чего обнародует пресс-релиз.