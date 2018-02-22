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Олимпийский онлайн. День 14-й

Есть обновление от 07:11

Девять полных и один неполный комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в четверг

Олимпийский онлайн. День 14-й
Фото: Reuters

Девять полных и один неполный комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в четверг

07:30

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в организме которого обнаружены следы запрещенного вещества мельдония. В заявлении суда говорится, что отменить слушания просили все стороны, включая самого спортсмена. Решение по олимпийцу CAS вынесет в четверг днем, после чего обнародует пресс-релиз.

07:15

06:49

06:38

А вот и Анна Гассер!

💁💄✖️ @madonna24.at 📸 Johannes Kernmayer

Публикация от Anna Gasser (@annagassersnow)

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06:33

Один комплект наград уже обрел своего героя. Или, что будет правильнее, - героиню. Австрийская Анна Гассер выиграла медаль высшего достоинства в биг-эйре. Второй стала американка Джейми Андерсон. Третьей - новозеландка Зои Садовски-Синнотт.

06:32

Сегодня - богатый на розыгрыши наград день. Правда, я посмотрел, в скольких медальных дисциплинах участвуют россияне, и чуть не расплакался

06:30

Всем олимпийский привет! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Игр в Пхенчхане и делает это с удовольствием и азартом!

Теги: Олимпиада-2018
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