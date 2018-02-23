Россия поднялась на 15-е место медального зачета после триумфа фигуристок

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России поднялась сразу на несколько строчек в медальном зачете Игр-2018 в Пхенчхане после успешного выступления отечественных фигуристок.

Теперь она занимает 15-е место, тогда как начинала очередной соревновательный день, находясь на 21-й позиции.

Как сообщалось, Алина Загитова, выиграв олимпийские соревнования в женском одиночном катании, принесла России первую награду высшего достоинства. Серебряным призером стала еще одна россиянка, Евгения Медведева. Таким образом, в копилке команды России теперь одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Российской сборной удалось опередить Чехию, Словакию, Великобританию, Польшу, Венгрию, Украину.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.