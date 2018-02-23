У российской бослеистки на Олимпиаде обнаружили допинг

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Федерация бобслея России подтвердила наличие допинга в пробе спортсменки Надежды Сергеевой.

"Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных", - говорится в заявлении федерации на ее странице в фейсбуке в пятницу.

Предыдущая проба, взятая у Сергеевой 13 февраля, была чистой.

Сергеева заняла второе место в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщалось, ранее в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельникого был найден мельдоний (который является препаратом для сердца). Однако был ли обнаружен мельдоний у Сергеевой - информации пока нет.

Крушельницкий предполагает, что ему мельдоний "подсыпали", поскольку предыдущая проба также была чистой, а разовое употребление препарата нецелесообразно для спортивного результата.