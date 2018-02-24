МОК лишил аккредитации телерадиовещательную корпорацию Эстонии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации ERR на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, накануне МОК потребовал от эстонского телеканала убрать с экрана его логотип во время показа соревнований в выпусках новостей.

"Пока информации на этот счет мало", - цитируется в сообщении на сайте ERR глава спортивной редакции телерадиовещания Риво Саарна (Riivo Saarna).

По его словам, контактные номера телефонов переключены на автоответчики, а на электронные письма пресс-служба МОК не отвечает.

Он рассказал, что в пятницу в медиацентре МОК состоялась встреча представителей комитета с журналистами ERR, где МОК потребовал от канала Эстонского телевидения убрать с экрана логотип канала во время показа олимпийских соревнований в выпусках новостей. "Иных упреков или требований у МОК не было. Мы согласились с этим требованием, исходя из интересов зрителей и того обстоятельства, что на ERR как на общественно-правовой канал со свободным вещанием ложится и обязанность информировать о важнейших событиях возможно более широкой аудитории", - отметил Саарна.

По его словам, ERR придерживался правил МОК. "Тем более странным выглядит сегодняшнее ночное сообщение о лишении аккредитации. Мы ждем дополнительных пояснений со стороны МОК, пока конкретные причины не указал", - сказал он.

Саарна сообщил, что журналисты ERR покинут Олимпиаду 26 февраля, как и было запланировано.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.