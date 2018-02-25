Четыре золота будет разыграно в заключительный день Олимпиады-2018

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В воскресенье на Играх-2018 в Пхенчхане будет разыграно два комплекта наград, а также запланированы финальные матчи в двух игровых дисциплинах.

В настоящее время проходит матч за золотые медали в женских соревнованиях по керлингу – играют сборные Швеции и Южной Кореи.

В 5:15 мск начнутся заключительные, четвертые заезды в мужских соревнованиях по бобслею на четверках. Россию здесь представляет экипаж Максима Андрианова.

В 7:10 начнется финальный матч мужского хоккейного турнира, встречаются команды России и Германии.

В 9:15 – начало женской лыжной гонки на дистанции с общего старта на 30 км. Россию здесь представят Анастасия Седова, Наталья Непряева, Алиса Жамбалова.

Воскресенье – заключительный день Игр-2018 в Пхенчхане. Олимпиада стартовала 9 февраля.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.