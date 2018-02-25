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Олимпийский онлайн. Финишная прямая

Есть обновление от 05:41

Заключительный день Игр в Пхенчхане гарантированно принесет России как минимум серебряную медаль, но букмекеры настаивают на золоте

Олимпийский онлайн. Финишная прямая
Олимпийский огонь в Пхенчхане
Фото: Zuma\TASS

Заключительный день Игр в Пхенчхане гарантированно принесет России как минимум серебряную медаль, но букмекеры настаивают на золоте

07:25

Напомним, как вчера порадовались мы по итогам (да и по ходу него) мужского лыжного марафона

07:15

В 9:15 – начало женской лыжной гонки на дистанции с общего старта на 30 км. Россию здесь представят Анастасия Седова, Наталья Непряева, Алиса Жамбалова.

07:07

После выступления бобслеистов Германия вышла на первое место в медальном зачете. У нее теперь 14 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. Норвегия опустилась на второе место - 13 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых

07:06

07:00

По традиции, для хоккейного матча с участием россиян мы завели отдельную текстовую трансляцию. Современные технологии позволяют пользоваться некоторыми вкладками сразу, поэтому и вам мы предлагаем держать открытыми и олимпийскую в целом и хоккейную в частности трансляции

06:35

06:25

06:06

Два немецких экипажа бобслеистов стали медалистами. Экипаж Фридриха завоевал золото, экипаж Вальтера - серебро. Бронзу завоевал экипаж корейца Вон Юн Чжона

05:49

Российский экипаж во главе с Максимом Адриановым идет 15-м после третьего заезда бобслеистов-четверок

05:43

05:28

Сразу же отвлечемся на прямой спорт. Женская сборная Швеции по керлингу выиграла золото Олимпиады, победив в финале Южную Корею - 8:3

05:24

Есть не очень приятные новости. Если не сказать: очень неприятные:

Международный олимпийский комитет  решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России  и запретил нашим спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр. За это проголосовал исполком МОК.

"Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию", - сказал президент МОК Томас Бах до принятия решения, объясняя позицию МОК.

05:21

Как минимум одну медаль россияне сегодня получат. Отечественная хоккейная команда в финале сыграет с Германией. В худшем случае команда России получит серебро, в лучшем - золото. Букмекеры уверены, что наши победят.

05:19

И вот какие соревнования запланированы на воскресенье:

05:19

Олимпиада выходит на финишную прямую, осталось узнать победителей в четырех дисциплинах

05:18

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию, к сожалению, уже заключительного соревновательного дня зимних Игр в Пхенчхане!

Теги: Олимпиада-2018
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