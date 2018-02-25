Олимпийский онлайн. Финишная прямая

Заключительный день Игр в Пхенчхане гарантированно принесет России как минимум серебряную медаль, но букмекеры настаивают на золоте
Напомним, как вчера порадовались мы по итогам (да и по ходу него) мужского лыжного марафона
Россияне Большунов и Ларьков завоевали серебро и бронзу ОИ в лыжном марафоне https://t.co/2PGnRWGSuJ— Интерфакс (@interfax_news) 24 февраля 2018 г.
В 9:15 – начало женской лыжной гонки на дистанции с общего старта на 30 км. Россию здесь представят Анастасия Седова, Наталья Непряева, Алиса Жамбалова.
После выступления бобслеистов Германия вышла на первое место в медальном зачете. У нее теперь 14 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. Норвегия опустилась на второе место - 13 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых
Greetings from South Korea. Doors just opened for the #menshockey gold medal game. Can't believe this journey is almost over! Been such an amazing month here, but I can't wait to be back home in #DFW #PyeongChang2018 #Olympics #OARvsGER pic.twitter.com/ql7E5WMEHm— ✭ it's DJ EJ ✭ (@itsDJEJ) 25 февраля 2018 г.
По традиции, для хоккейного матча с участием россиян мы завели отдельную текстовую трансляцию. Современные технологии позволяют пользоваться некоторыми вкладками сразу, поэтому и вам мы предлагаем держать открытыми и олимпийскую в целом и хоккейную в частности трансляции
Россия - Германия. Онлайн https://t.co/Q8FW2tDy8p— Интерфакс (@interfax_news) 25 февраля 2018 г.
Необходимо:— Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.
✔изучить состав нашей команды на матч против сборной Германии, который начнется в 7:10 по московскому времени
✔подключиться к прямому эфир
✔болеть с первых минут матча до финальной сирены
Live:
📺 Первый канал
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/wz5aw30a1v
Экипаж немца Фридриха выиграл золото в соревновании бобслеистов на четверках https://t.co/cPQZQAImPR— Интерфакс (@interfax_news) 25 февраля 2018 г.
Два немецких экипажа бобслеистов стали медалистами. Экипаж Фридриха завоевал золото, экипаж Вальтера - серебро. Бронзу завоевал экипаж корейца Вон Юн Чжона
Российский экипаж во главе с Максимом Адриановым идет 15-м после третьего заезда бобслеистов-четверок
Спортсмены из РФ не смогут пройти под российским флагом на закрытии Олимпиады https://t.co/gQewbEsukD— Интерфакс (@interfax_news) 25 февраля 2018 г.
Сразу же отвлечемся на прямой спорт. Женская сборная Швеции по керлингу выиграла золото Олимпиады, победив в финале Южную Корею - 8:3
Есть не очень приятные новости. Если не сказать: очень неприятные:
Международный олимпийский комитет решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России и запретил нашим спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр. За это проголосовал исполком МОК.
"Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию", - сказал президент МОК Томас Бах до принятия решения, объясняя позицию МОК.
Как минимум одну медаль россияне сегодня получат. Отечественная хоккейная команда в финале сыграет с Германией. В худшем случае команда России получит серебро, в лучшем - золото. Букмекеры уверены, что наши победят.
Эксперты оценили вероятность победы хоккеистов России в финале ОИ в 87% https://t.co/MfpfDJf5uV— Интерфакс (@interfax_news) 24 февраля 2018 г.
И вот какие соревнования запланированы на воскресенье:
Четыре золота будет разыграно в заключительный день Олимпиады-2018 https://t.co/UjEhxV6u8w— Интерфакс (@interfax_news) 25 февраля 2018 г.
Олимпиада выходит на финишную прямую, осталось узнать победителей в четырех дисциплинах
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию, к сожалению, уже заключительного соревновательного дня зимних Игр в Пхенчхане!