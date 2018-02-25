Олимпийский онлайн. Финишная прямая

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Есть не очень приятные новости. Если не сказать: очень неприятные:

Международный олимпийский комитет решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России и запретил нашим спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр. За это проголосовал исполком МОК.

"Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию", - сказал президент МОК Томас Бах до принятия решения, объясняя позицию МОК.