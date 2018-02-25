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Олимпиада-2018. Обобщение

Есть обновление от 15:45

"Интерфакс" подводит итоги выступления россиян на прошедших в Пхенчхане зимних Играх

Олимпиада-2018. Обобщение
Евгения Медведева и Алина Загитова (слева направо)
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Пхенчхане в воскресенье завершились XXIII Зимние Олимпийские игры. Спортсмены разыграли рекордные 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. Обладателями медалей стали атлеты, представляющие 30 стран.

Россия стала 13-й

В декабре прошлого года МОК отстранил Россию от участия в Играх, разрешив отечественным спортсменам выступить в Корее лишь под нейтральным флагом. Официальное название нашей команды – OAR (Olympic Athlete from Russia/"Олимпийские атлеты из России").

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До старта ОИ команда недосчиталась десятков ведущих спортсменов: их в свете того же допингового скандала не допустила до Игр специальная комиссия МОК. Все это не помешало россиянам завоевать 17 медалей – две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых - и занять 13-е место в общем зачете.

Победителем медального зачета стала Норвегия. На счету норвежской команды 14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье - Канада (11, 8, 10). Заработав в общей сложности 39 медалей, Норвегия установила по этому показателю рекорд Олимпиад.

Кто принес России медали

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Обладателями золотых медалей в составе команды России стали хоккеисты, а также фигуристка Алина Загитова.

Серебро заработали фигуристка Евгения Медведева, фигуристы в командном турнире, скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр Большунов, мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем.

Бронза - у конькобежцев Семена Елистратова, Натальи Ворониной, лыжников Юлии Белоруковой, Александра Большунова, Андрея Ларькова, Дениса Спицова, женской лыжной эстафетной команды, фристайлистов Ильи Бурова, Сергея Ридзика.

Триумф лыжников

Почти половину российских медалей – восемь из 17 – заработали лыжники. В субботу 24 февраля Александр Большунов и Андрей Ларьков стали серебряным и бронзовым призерами в марафоне. До этого Денис Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке свободным стилем, Большунов взял бронзу в индивидуальном спринте классическим стилем. Оба завоевали серебро в командном спринте, а в компании с Ларьковым и Алексеем Червоткиным аналогичную медаль в эстафете. Бронзу получили россиянка Юлия Белорукова в индивидуальном спринте классическим стилем, а также – женская эстафетная команда (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская).

Таким образом, команда российских лыжников заработала на Играх-2018 больше наград, чем вместе взятые олимпийские команды Венгрии, Украины, Бельгии, Казахстана, Латвии, Лихтенштейна, на счету которых по одной медали в различных видах спорта

Долгожданное золото хоккеистов

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Отсутствие на Олимпиаде игроков НХЛ эксперты назвали "Интерфаксу" реальным шансом россиян взять награды высшего достоинства; российскую команду называли явным фаворитом хоккейного турнира. Правда, на его старте россияне уступили Словакии (2:3), но затем на относительно легко одолели Словению (8:2), США (4:0), в четвертьфинале Норвегию (6:1), в полуфинале – Чехию (3:0).

После того, как стало известно, что соперником россиян по финалу сенсационно стала Германия, букмекеры оценили вероятность нашей победы в 87%. На деле же немецкие хоккеисты дали фавориту настоящий бой, дважды отыгрывались по ходу решающего матча, а незадолго до окончания третьего периода вышли вперед. Положение россиян усугубилось после того, как за две с половиной минуты до конца периода они остались в меньшинстве. Замена вратаря на полевого игрока все же дала результат: команда России ушла от поражения, а в овертайме провела "золотой" гол.

Для сборной России, образовавшейся после распада СССР, наивысшим успехом на Олимпиадах было серебро 20-летней давности, когда на Играх в Нагано наши хоккеисты уступили в финале Чехии. Последнее же золото отечественных хоккеистов было датировано 1992 годом в Альбервиле, когда наши тоже выступали под олимпийским флагом (это была Объединенная команда бывших республик СССР). Получается, что и сейчас олимпийский флаг принес нашим хоккеистам успех.

Кстати, на церемонии награждения во время звучания олимпийского гимна российские хоккеисты исполнили гимн РФ.

Олимпийский допинг

Несколько спортсменов по ходу Олимпиады были пойманы на допинге. Среди них – два россиянина. В

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организме керлингиста Александра Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Спортсмен отверг факт умышленного применения допинга, но и от борьбы за справедливость отказался. На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) он решил не участвовать, в результате чего CAS отменил и сами слушания. В итоге Крушельниций расстался с бронзовой медалью, которую завоевал со своей супругой Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте. Ее передали норвежской паре, проигравшей россиянам в матче за третье место.

Федерация керлинга России совместно с правоохранительными органами России и Южной Кореи, МОК и международной федерацией керлинга намерена расследовать, как запрещенный препарат попал в организм спортсмена. Соответствующее решение по дальнейшей его судьбе будет решать и CAS.

Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат. В ее организме был найден запрещенный препарат триметазидин. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка стала 12-й в соревновании двоек.

По окончании Игр последуют дальнейшие разбирательству по делу спортсменки.

Флаг РФ остался под запретом

До последнего дня была надежда на то, что на церемонии закрытия Олимпиады российская команда пройдут под флагом РФ. Однако МОК решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и запретил олимпийским спортсменам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане.

За это проголосовал исполком МОК.

"Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию", - сказал президент МОК Томас Бах до принятия решения, объясняя позицию МОК.

Перед этим комиссия МОК рекомендовала исполкому не снимать санкции с ОКР до тех пор, пока не будут проверены допинг-пробы всех олимпийских спортсменов из России.

Церемония закрытия Олимпиады-2018

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Теги: Олимпиада-2018
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