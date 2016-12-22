Около 80 тыс. человек заболели ОРВИ в Подмосковье

По словам главы Минздрава области, сейчас эпидпорог в регионе превышен на 45%, большинство заболевших - дети, зарегистрированы также единичные случаи гриппа

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - В Подмосковье наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил в четверг министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Есть тенденция пока к увеличению заболеваемости по Московской области. На настоящий момент порядка 80 тыс. пациентов зарегистрированы по заболеваемости в целом всеми простудными формами... Это полностью совпадает по пику заболеваемости, как мы входили в прошлом году", - сказал Д.Марков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, эпидпорог по заболеваемости превышен на 45%. Из 80 тыс. заболевших порядка 60% - дети.

При этом по заболеваемости гриппом, в отличие от простуды, пока зарегистрированы лишь единичные случаи.

"Неделю назад было зафиксировано 170 случаев гриппа. Сейчас порядка 250 случаев, то есть это единичные случаи", - сказал министр.

Д.Марков отметил, что высокий уровень заболеваемости, по прогнозам, сохранится до февраля.

Наиболее высокая заболеваемость ОРВИ в Подмосковье зафиксирована в 34 муниципальных образованиях, сообщил Д.Марков.

"Максимальное поражение идет по 34 муниципальным образованиям Московской области - в Кашире, в Домодедово, в Мытищах, в Павловском Посаде, в Одинцовском районе, в Реутове - там показатели значительно превышены от общих усредненных показателей", - сказал Д.Марков.

Министр добавил, что ведомство рекомендовало властям этих муниципалитетов отменить проведение крупных новогодних елок для детей.

"Елки будут в группах, маленькими коллективами, в здоровых коллективах, а крупный сбор детей мы порекомендовали не проводить. Большинство муниципалитетов к этому прислушалось", - добавил Д.Марков.

Как заявил министр, подмосковные медучреждения запасли достаточное количество лекарств для лечения населения в пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Согласно нашему мониторингу у нас все классы противовирусных препаратов имеются в достаточном количестве. И в лечебных учреждениях был создан запас по антибиотикам и противовирусных препаратам", - сказал Д.Марков.

При этом он сообщил, что доля населения Подмосковья, вакцинированного против гриппа, увеличилась почти в 1,6 раза в 2016 году по сравнению с прошлогодним показателем.

"40% - это наш максимальный порог вакцинации, который перед нами ставится правительственный документами. Мы достигли 37,6%. В прошлом году у нас было 23,6%", - сказал Д.Марков.

Министр отметил, что уровень вакцинации населения удалось повысить благодаря проведенной серьезной работе по пропаганде через органы местного самоуправления.

Он добавил, что около 6% средств на вакцинацию населения были направлены работодателями.

Однако, отметил министр, с помощью одной вакцинации остановить эпидемию простуды невозможно, необходима профилактика, в первую очередь отказ от посещения массовых мероприятий.

"Большое влияние будут оказывать массовые праздничные мероприятия. Где их будет много, будет происходить подъем заболеваемости", - пояснил он.

Д.Марков отметил, что рост заболеваемости отразился и на количествах вызовов "скорой помощи", уточнив, что их пик был в понедельник, а сейчас наблюдается небольшой спад.

По его словам, около 400 коек зарезервировано в Московской области для госпитализации больных гриппом.

"У нас создается резерв коек для госпитализации экстренных больных... У нас порядка 400 коек зарезервировано пока только под эту патологию (грипп, - ИФ), они не пустые, будут перепрофилированы. Плановые больные уходят, и будет экстренная госпитализация", - сказал Д.Марков.

Министр добавил, что также в число профилактических мероприятий вошли: ограничение посещений учреждений здравоохранения и вакцинация всех медицинских работников.

Кроме того, зарезервирована реанимационная аппаратура, поскольку при гриппе быстро развивается сердечно-легочная недостаточность.

В ходе пресс-конференции Д.Марков также рассказал о завершении строительства в Московской области трех перинатальных центров, работу они начнут в июне следующего года.

"Мы заканчиваем... строительные работы, будет поставка оборудования, пуско-наладка, и я думаю, что 1 июня мы примем первых посетителей", - сказал Д.Марков. Министр добавил, что штат перинатальных центров уже полностью укомплектован.