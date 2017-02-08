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Более 130 заказников в Подмосковье обрели правовой статус и охраняются законом

В Минэкологии региона планируют абсолютно все особо охраняемые природные территории поставить на кадастровый учет в текущем году, при этом намечено создать десять новых ООПТ

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - В Московской области по итогам прошлого года поставлено на кадастровый учет более половины из существующих в регионе особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщил в среду министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

"Важный итог - 134 ООПТ, заказника, нам удалось откадастрировать: выявить границы и поставить на кадастр", - сказал А.Коган на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Всего на территории Подмосковья 235 ООПТ.

Министр добавил, что после внесения в кадастр ООПТ наделяются статусом и их границы охраняются законом.

"Задача на этот год - абсолютно все охраняемые природные территории (Подмосковья. - ИФ) поставить на кадастр", - напомнил А.Коган.

При этом министр отметил, что в текущем году новые ООПТ будут созданы в нескольких районах Московской области.

"За 2016 год пять ООПТ было создано, в 2017 году планируем десять", - сказал А.Коган.

"Мы хотим, чтобы 17% территории Московской области занимали особо охраняемые природные территории", - сказал А.Коган.

В пресс-службе министерства уточнили, что новые ООПТ планируется создать в Дмитровском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Подольском, Зарайском и Коломенском районах. В результате общая площадь подмосковных ООПТ увеличится на 20 тыс. га и составит 6% от всей территории Московской области.

В рамках областной программы до 2020 года в Подмосковье планируется создать в общей сложности 39 новых ООПТ.

А.Коган также сообщил, что его ведомство в прошлом году зафиксировало на территории региона около 240 новых мест обитания "краснокнижных" видов фауны.

"Впервые мы выявили как минимум 239 новых мест обитания "краснокнижных", - сказал А.Коган.

Министр добавил, что на территории Подмосковья в минувшем году было зафиксировано 247 видов фауны, занесенных в Красную книгу Московской области. Полученные данные планируется учесть при формировании дополнений в Красную книгу региона, которую планируют переиздать в 2018 году.

Говоря о добыче полезных ископаемых в регионе, А.Коган отметил рост доходов регионального бюджета от этой отрасли за последние годы в несколько раз.

"Только по одним аукционам (на получение лицензии на добычу полезных ископаемых. - ИФ) мы увеличили доход бюджета в пять раз... Если было 35 млн руб. в год в среднем доход от аукциона, в прошлом году эта сумма - 120 млн руб., в этом году только один аукцион принесет бюджету 318 млн руб.", - сказал А.Коган.

Министр добавил, что этот процесс демонстрирует, что объем незаконной добычи полезных ископаемых в Подмосковье уменьшается.

"По нашим оценкам, как минимум в три раза", - заявил глава Минэкологии региона.

В настоящий момент в Московской области работает 114 организаций, которые владеют 144 лицензиями на право пользования участками недр. В среднем в регионе добывается 30 млн кубометров полезных ископаемых в год, добавил А.Коган.

Он также сообщил, что Минэкологии области предлагает страховать гражданскую ответственность недропользователей за рекультивацию отработанных карьеров.

"Мы считаем, что будет эффективным, если внести изменения в федеральное законодательство... страхование гражданской ответственности юридических и физических лиц, которые занимаются разработкой (карьеров. - ИФ). Мы предлагаем страховать рекультивацию", - сказал А.Коган.

Министр добавил, что с такой инициативой ведомство уже вышло на федеральный уровень. Ее реализация позволит увеличить ответственность недропользователей и повысить контроль за их деятельностью, отметил А.Коган.

По его словам, сегодня многие недропользователи уклоняются от выполнения условий лицензии по рекультивации карьеров с помощью банкротств.

А.Коган также рассказал о планах Минэкологии Московской области объявить конкурсы на выбор операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами не позднее марта текущего года.

"Мы предполагали, что объявим конкурс в феврале. Но может быть сдвижка не более чем на месяц... Край - март месяц", - сказал А.Коган.

Министр пояснил, что задержка объявления конкурсов связана с тем, что ведомство детально прорабатывает их условия и содержания договоров, который планируется заключить с операторами.

"Задача такова, чтобы отобрать ответственного оператора, который имеет соответствующий опыт, финансовую историю, чтобы он смог реализовать те планы, которые наметил", - уточнил А.Коган.

Он напомнил, что подмосковное правительство оценивает необходимый объем инвестиций в создание новой отрасли по переработке отходов в 150 млрд руб. Территория Московской области поделена ведомством на семь кластеров, в каждом из них будет работать свой региональный оператор по обращению с отходами.

Вместе с тем А.Коган признал существование в Подмосковье налаженного теневого бизнеса в сфере обращения с отходами.

"По нашим оценкам, сумма, которая сегодня крутится на теневом рынке Московского региона, составляет от 5 до 8 млрд руб. ежегодно", - сказал А.Коган по окончании пресс-конференции в "Интерфаксе".

Министр добавил, что на незаконном захоронении отходов "наживается огромное количество людей", из-за этого работа властей по строительству новой системы обращения с отходами в Подмосковье будет "натыкаться на постоянное сопротивление". Такие случаи уже имеют место, отметил А.Коган.

"Потеря таких средств для преступного бизнеса - достаточно серьезный урон. Понятно, что будут сопротивляться до последнего", - сказал министр.

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