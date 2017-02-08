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Зоозащитники предлагают ввести лицензии на разведение и продажу животных

Закон о защите животных от жестокого обращения должен приниматься во взаимодействии с зоозащитниками и отражать гуманную позицию государства

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Зоозащитники настаивают на принятии федерального закона о защите животных от жестокости: предлагают запретить физическим лицам продажу и разведение животных, создать программу учета и бесплатной стерилизации животных и запретить усыпление для регулирования их численности.

"Мы настаиваем на том, чтобы был федеральный закон по защите животных от жестокости. Он должен отражать гуманную позицию государства в этой сфере, вести к единообразию всех разрозненных существующих актов", - сказала президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Она подчеркнула, что закон должен приниматься во взаимодействии с профильными общественными организациями.

"Нас напрягает такая ситуация, когда с нами на связь не выходят", - заявила она.

И.Новожилова отметила, что зоозащитники не согласны с переименованием "закона о защите животных от жестокости" в "закон об ответственном обращении с животными". Она подчеркнула, что различные сферы взаимодействия человека с животными должны регламентироваться не отдельными пунктами, а целыми главами или отдельными законами.

По ее словам, также зоозащитники "категорически против того, чтобы в числе экспертов приглашались организации, которые выступают за эвтаназию здоровых животных", в частности организации, связанные с догхантерами.

В свою очередь член экспертного совета при комиссии Мосгордумы по экологической политике Елена Иванова отметила, что перед принятием закона о защите животных от жестокости необходимо подготовить существующую нормативную базу, в частности изменить редакцию статьи 245 Уголовного кодекса.

"В мае ее отклонил тот созыв Госдумы, но она готова, передана в нынешний комитет. Можно собраться, подытожить работу, которая уже была проделана, сделать необходимые выводы и принять актуальный вариант законопроекта, который в принципе был подготовлен", - сказала она.

Е.Иванова уточнила, что также должны быть внесены изменения в Административный кодекс, а также ряд поправок к законам о СМИ с запретом пропаганды жестокого обращения с животными.

По словам члена экспертного совета, законодательство должно запретить физическим лицам продажу и разведение животных и лицензировать этот бизнес.

"Лицензионный сбор пойдет на стерилизацию животных. Продажа должна быть урегулирована, необходимо запретить продажу животных в общественных местах", - заявила она.

По словам Е.Ивановой, должны быть созданы комплексные программы бесплатной стерилизации животных; нужны учет и идентификация особей, а также общая база данных животных. "Платным должно быть только чипирование животных", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, необходимо запретить регулирование численности безнадзорных животных путем их усыпления.

"Есть случаи умерщвления животных, с которыми мы согласны: если животное смертельно больно, страдает и прекратить его страдание другим способом невозможно. Это онкологические заболевания или бешенство, но для последнего нужно ветеринарное свидетельство и данные лабораторного анализа. А умерщвление животных для регулирования их численности и безнравственно, и крайне невыгодно экономически, потому популяция обладает свойством саморегулирования - повышается рождаемость и выживаемость", - подчеркнула Е.Иванова.

Со своей стороны И.Новожилова добавила, что зоозащитники требуют закрыть контактные зоопарки в торговых центрах и не допускать издевательств над животными, таких как размещение живых гепардов и пингвинов в витринах магазинов.

"Сегодня есть сети контактных зоопарков, где "зверушки как игрушки" - это небезопасно для людей, а для животных это чудовищно жестоко. И самое главное - это противозаконно: есть санитарно-технические правила, и запрещается размещение мест содержания животных вблизи торговых точек. Такие зоопарки надо закрывать", - сказала И.Новожилова.

По ее словам, в таких зоопарках "животные сидят под натиском огромного количества рук". "Ежики, совы - животные, которые ночью вообще должны спать, их щупают с утра до ночи. Посетители отказываются снимать верхнюю одежду, в результате чего у кроликов и морских свинок идет тотальное заражение. В таких зоопарках появляются даже краснокнижные животные", - подчеркнула И.Новожилова.

Она отметила, что такие объекты должны по закону содержать помещения лазаретов, для карантина; животные разных видов не могут находиться в одной клетке.

По словам И.Новожиловой, возмущение зоозащитников вызывают и случаи содержания животных в витринах магазинов. "Было и такое содержание: за витринами сидят живые гепарды, пингвины, змеи... мы пригласили однажды эксперта из зоопарка, и ей стало плохо, когда она увидела детеныша орангутана. Зоопарки стоят в очередь, чтобы получить этих животных, а здесь их содержат в ужасных условиях", - подчеркнула она.

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