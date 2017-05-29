КПРФ намерена активизировать протест, действуя при этом созидательно и конструктивно

Лидер партии Геннадий Зюганов видит задачу КПРФ в том, чтобы наращивая протест, одновременно хорошо его готовить, организовывать, четко выдвигать требования, нести ответственность перед теми, кого выводишь на массовые акции

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - КПРФ утроит протестную деятельность, но проведет ее исключительно в созидательном ключе, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я считаю, что мы будем наращивать наш протест и удвоим, утроим его, но он должен быть исключительно созидательным: протестуя - предлагай, предлагая - выдвигай кадры, способные это решать", - сказал Г.Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса"в понедельник.

Он отметил, что в последнее время представители КПРФ "провели полсотни уличных акций, и все последующие акции были более многочисленные и более молодые".

"Если власть боится показывать хорошо организованную партию с уникальным опытом столетней борьбы, с потрясающим результатом воссоздания единой страны, великих побед и прорывов, и если вы без конца жуете жвачку относительно либерального протеста, то вы готовите нам ту же судьбу, которую мы получили в 1991 г. и Украина три года назад. Нас это не устраивает", - отметил председатель ЦК КПРФ.

По его мнению, сегодня на либеральном фланге "нет ни лидеров, ни конкретных предложений по формированию правительства, никакого опыта созидательной работы".

"Я вижу провокации: вытащить школьников и попытаться столкнуть их лбами с полицией, чтобы завтра пришли их отцы, деды и бабушки, и все это превратилось в очередной российский майдан. Я вижу в этом угрозу всем нам, стабильности и в целом державе", - сказал Г.Зюганов.

Он пояснил, что задача КПРФ "наращивая протест, одновременно хорошо его готовить, организовывать, четко выдвигать требования, иметь ответственность перед гражданами страны и теми, кого ты выводишь". "Это принципиальная наша позиция", - добавил политик.

В свою очередь зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, говоря о протесте, призвал "в полной мере оценивать то, что происходит сейчас в регионах".

"В Москве мало кто знает, что ежедневно подается около 40 заявок на митинги, пикеты", - добавил он.

Д.Новиков также сообщил, что в Устав КПРФ на прошедшем в 27 мая в Москве отчетно-выборном съезде внесены изменения, в частности, обязывающие членов партии иметь прочные знания ленинско-марксистской теории.

"В Устав партии при внесении туда поправок внесено положение, которое обязывает членов КПРФ овладевать теоретическими знаниями и иметь достаточно прочную ленинско-марксистскую подготовку", - сказал Д.Новиков.

Со своей стороны Г.Зюганов назвал недопустимой драпировку мавзолея Ленина во время празднований на Красной площади.

"Недопустимо уродовать исторический облик Красной площади. Мавзолей, к которому бросали фашистские знамена, на котором принимали главный парад, приветствовали первого космонавта Юрия Гагарина, стыдливо драпируют. На мой взгляд, это странно", - сказал Г.Зюганов.

Он выразил надежду, что "и руководство страны прислушается к мнению граждан. "Граждан не удовлетворяет то, что на главном параде страны сегодня происходит совершенно никому не нужная драпировка, драпировка не просто мавзолея, а нашей самой великой эпохи", - отметил Г.Зюганов.

Лидер КПРФ не исключил, что, возможно, действующей власти "неудобно", потому что в советское время "построили за 10 лет почти 10 тысяч лучших предприятий, а здесь за 20 лет не достигли еще уровня 1991 года, и в этом случае, может, скромность и не помешает".

Со своей стороны еще одна участница пресс-конференции, секретарь ЦК КПРФ по молодежной политике Мария Дробот рассказала об участии партии в восстановлении "Артека". По ее словам, оно прошло не без помощи КПРФ и ее лидера Г.Зюганова.

"Геннадий Андреевич после присоединения Крыма активно поддерживал восстановление "Артека" и добивался выделения финансирования на его восстановление", - сказала М.Дробот.

Она подчеркнула, что в партии КПРФ положительно оценивают работу по восстановлению "Артека".

"В мае мы выезжали в "Артек", заехала смена 3 тыс. детей. "Артек" прекрасно восстановленный, работают девять лагерей. Тема майской смены была патриотической. У них великолепные программы по развитию и оздоровлению детей", - отметила М.Дробот.

Она также сообщила, что комплекс для проведения массовых мероприятий "Артек-арена", который сможет собрать несколько тысяч человек, будет открыт в оздоровительном лагере 16 июня.

"Артек-арена" будет открыта к следующей смене 16 июня. Это комплекс для проведения массовых мероприятий, чтобы единовременно можно было собрать всю смену", - пояснила М.Дробот.