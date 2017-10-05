Более четверти детских площадок в Подмосковье морально и физически устарели

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Более 4,6 тыс. детских игровых площадок в Подмосковье признаны морально и физически устаревшими, сообщила в четверг руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

"Мы разделяем детские площадки в Подмосковье на три категории: 5,1 тыс. детских площадок (32%), построенных не ранее 2012 года, 6,2 тыс. (40%), построенных с 2005 по 2012 год и более 4,6 тыс. площадок (28%), построенных до 2005 года. Последнюю категорию мы называем морально и физически устаревшими", - сказала Т.Витушева на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По ее словам, на устаревших площадках замене подлежат практически все элементы. При этом частичный ремонт на таких площадках не предусмотрен, в случае нарушений под снос идет вся площадка.

Со своей стороны депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая уточнила, что, частности, в Пушкинском районе порядка 30% детских площадок являются устаревшими, ведется их обновление.

"В Пушкинском районе порядка 30% площадок устарели, хотя обновление ведется. Всего в районе 242 детские площадки, и в текущем году по губернаторской программе планируется установить 4 площадки. При этом в 2017 году было демонтировано 30 опасных детских площадок", - сказала И.Слуцкая.

По ее словам, за последний год в рейтинге по состоянию детских площадок Пушкинский район покинул последнее место и с положительной динамикой движется к вершине рейтинга.

В ходе пресс-конференции Т.Витушева также сообщила, что инспекторы Госадмтехнадзора провели около 10 тыс. проверок детских площадок в Подмосковье с начала текущего года.

"С начала 2017 года мы провели порядка 10 тыс. проверок, выявлено более 2 тыс. нарушений, более 600 предупреждений выписано за внешний вид площадок, замусоренность и прочее", - сказала Т.Витушева.

Она добавила, что по итогам проверок за нарушения безопасности наложено 1427 штрафа на общую сумму около 30 млн руб.

В реестре Госадмтехнадзора находятся около 16 тыс. детских площадок, но, как отметила руководитель надзорного ведомства, эта цифра плавающая, поскольку постоянно ставятся новые площадки, а старые демонтируются.

Кроме того, Т.Витушева рассказала, что в Подмосковье практически не осталось бесхозных детских площадок.

"По бесхозным детским площадкам мы подошли к финишной прямой. В 2014 году бесхозных детских площадок в Подмосковье было 1984, а на начало 2017 - 571 площадка. На сегодняшний день осталось всего 14 таких площадок", - сказала Т.Витушева.

Таким образом, за три года количество бесхозных детских площадок в Подмосковье благодаря работе Госадмтехнадзора и глав муниципалитетов сократилось в 140 раз, или на 97,5%, отметила она.

Бесхозные площадки остались в Ступино (5 площадок), Ленинском районе (4), Волоколамском районе (3), Красноармейске (1) и Наро-Фоминске (1), сообщила Т.Витушева.

Она также рассказала, что наиболее обеспеченными по количеству детских площадок в Подмосковье стали Подольск, Рузский округ и Балашиха.

"В соответствии с губернаторской программой в 2017 году в Подмосковье будет построено 200 новых детских игровых площадок. На текущий момент их установлено 133, при этом еще на 19 площадках ведутся работы, а на оставшихся 48 площадках приступают к работам", - сказала Т.Витушева на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По ее словам, наиболее благоустроенными по количеству детских площадок являются Подольск, Рузский округ, Балашиха, Мытищи, Химки, а также Можайский и Одинцовский районы. Менее всего обеспечены площадками Звездный городок, Котельники, Рошаль, Бронницы, Шаховская, Озеры и Лотошинский район.