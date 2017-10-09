Самбо отмечает 80-летний юбилей чемпионатом мира и двумя художественными фильмами

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Самбо - один из самых интересных и динамичных видов спорта, он имеет право войти в программу Олимпийских игр, заявил министр спорта Павел Колобков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

"Мне импонирует работа нашей и международной федераций в развитии этого спорта. Мы сделаем все, чтобы наш исконно российский вид спорта развивался. Мы хотим, чтобы результатом стало его продвижение в программу Олимпийских игр, ведь самбо - один из самых интересных и динамичных видов спорта. Ему уделяется большое внимание и на региональном уровне", - сказал П.Колобков.

Президент Всемирной федерации самбо Василий Шестаков отметил, что на признание самбо влияют отношения между российским спортом и крупными международными организациями, такими как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК).

"Мы готовы к любой стадии признания МОКом. Представители МОК приезжали на наши соревнования, от них были только положительные отзывы. У нас налажены отношения со всеми крупными организации ВАДА, АИПС, СпортАккорд, скоро будет заключен договор с ЮНЕСКО. Сейчас на нас влияет ситуация между российским спором и МОК и ВАДА, это влияет на признание", - сказал В.Шестаков на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"В декабре будет заседание исполкома МОК, где возможно будет признано некоторые виды спорта, надеюсь, и нас рассмотрят. Нас пока даже не рассматривают", - отметил он.

"До признания мы должны стать демонстрационным видом спорта или получить временное признание. 2020 год (год проведения летних ОИ в Японии) был бы хорошей отправной точкой. У нас хорошие отношения с Японией. Если были бы готовы все документы, думаю, мы могли бы претендовать предстать как демонстрационный вид спорта", - сказал В.Шестаков.

Говоря о предстоящем в ноябре в Сочи чемпионате мира по самбо, П.Колобков заявил, что в нем примут участие около 700 спортсменов. "Это одно из самых главных спортивных мероприятий года, конечно, не считая Кубка конфедераций", - сказал он.

"Турнир пройдет в "Айсберге" (ледовый дворец, где во время Игр в Сочи-2014 проходили соревнования по фигурному катанию и шорт-треку - ИФ), это хороший пример использования наследия Олимпийских игр", - отметил П.Колобков.

"В Сочи есть все условия, чтобы провести турнир на самом высоком уровне. Мы ожидаем высокий уровень борьбы и конкуренции, уже заявилось около 700 спортсменов из 80 стран мира", - добавил он.

П.Колобков подчеркнул, что работа по подготовке идет по намеченному заранее плану. "В Минспорта сформирован Оргкомитет, куда входят представители федераций, правительства Краснодарского края. На данный момент мы работаем в рамках утвержденного плана, организационные вопросы решаются, уверен, что чемпионат мира доставит удовольствие зрителям и участникам", - заявил министр.

Он напомнил, что самбо является одним из важнейших видов спорта для России, где этот вид единоборства практикуют более 200 тыс. человек.

"Мы ждем, что трибуны будут полностью заполнены, тем более турнир идет три дня, он очень компактный. Будут ВИП-гости из России, у нас много известных людей, которые занимались единоборствами, мы их ждем", - сказал П.Колобков.

Президент Международной федерации самбо, в свою очередь, отметил, что велись переговоры с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, который является чемпионом мира по самбо 1983 года.

"С ним велись переговоры, он выразил желание приехать на турнир. Приедет председатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, руководитель рабочей группы по продвижению самбо Рашид Нургалиев, а также депутаты, члены Совета Федерации, губернаторы", - сказал В.Шестаков.

Он отметил, что самбо активно развивается во всем мире, особенно в Африке. "Думаю, что в этом году сборная Камеруна будет бороться не только за призовые места, но и будет претендовать на золото", - сказал В.Шестаков.

"Это будет интересный и пафосный чемпионат", - подчеркнул президент Европейской и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Выступая на пресс-конференции в "Интерфаксе" С.Елисеев сообщил, что к 80-летнему юбилею самбо в 2018 году будет снято два художественных фильма.

"В следующем году самбо исполняется 80 лет, выйдут два фильма, один юношеский и второй - фильм по истории основоположников нашего вида спорта. Надеюсь, что они помогут популяризировать наш вид спорта в стране", - сказал С.Елисеев.

Кроме того он заявил, что кандидатура В.Шестакова является единственной на выборах президента Международной федерации самбо.

"В рамках чемпионата мира в Сочи пройдет отчетно-выборный конгресс Всемирной федерации самбо, у нас есть своей представитель - действующий президент Василий Шестаков. Мы выносим его кандидатуру на новый срок. Надеюсь, что конгресс пройдет достойно, и мы сохраним пост за россиянином", - сказал С.Елисеев.

В.Шестаков возглавляет Международную федерацию самбо с ноября 2009 года.

42-й чемпионат мира по самбо пройдет с 8 по 13 ноября в ледовом дворце "Айсберг" в Сочи. Участники разыграют 27 комплектов наград в спортивном самбо (мужчины и женщины) и в боевом самбо (только мужчины) в девяти весовых категориях.

В ходе пресс-конференции В.Шестаков также сообщил, что в московских Лужниках планируется создать Международный центр самбо.

"Поступает много заявок на проведение сборов с российскими спортсменами. Хотели бы, чтобы у нас в России был Международный центр самбо, планируется в Лужниках. Но вопрос пока до конца не решен", - заявил В.Шестаков.

Кроме того, он добавил, что Международная федерация самбо (FIAS) рассчитывает заключить договор с Ultimate Fighting Championship - федерацией проводящей соревнования по смешанным единоборствам.

"Тема коммерческих турниров по боевому самбо требует больших финансов, UFC затратила не одну сотню миллионов долларов. UFC часто берут наших спортсменов, мы хотим заключить с ними контракт, чтобы спортсмены просто так туда не уходили. Переговоры идут, мы пытаемся привлечь спонсоров", - сказал В.Шестаков.