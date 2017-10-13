Главные новости
В РоссииНикита Белых госпитализированВ миреПарламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституциюВ РоссииРайффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбе
Пресс-центр

Почти 1,5 млн жителей Подмосковья привились от гриппа

В Минздраве области прогнозируют пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе, но рассчитывают, что вакцинация позволит избежать масштабных закрытий на карантин детсадов и школ в этом эпидсезоне

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Минздрав Московской области намерен добиться вакцинации порядка 40% населения Подмосковья, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"В прошлом году мы провакцинировали 37% населения, это 2,6 млн жителей Подмосковья. В этом году планируется вакцинировать 2,9 млн человек, что составит порядка 40%", - сказал Д.Марков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Он также отметил, что крайне важно вакцинировать население в холодный период. На данный момент в Подмосковье уже привито 21% населения, или 1,49 млн человек, среди них 438 тыс. детей.

Кроме того, вакцинацию порядка 60 тыс. жителей обеспечил работодатель, сообщил министр.

По его словам, период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется в декабре.

"По прогнозам... мы входим в заболеваемость в декабре, а пики подъема обычно идут после январских праздников. Я думаю, что один к одному так и будет в этом сезоне", - сказал Д.Марков.

Он выразил надежду, что вакцинация населения Московской области может позволить избежать масштабных закрытий детских образовательных заведений на карантин.

"Прослойка до 40% позволит избежать серьезных подъемов заболевания и так называемых карантинов среди детского населения в детсадах и школах", - сказал Д.Марков.

По словам министра, в прошлом эпидсезоне благодаря вакцинации 37% населения закрытия детских образовательных учреждений на карантин носили точечный характер.

Помимо детей подмосковный Минздрав планирует уделить повышенное внимание вакцинации коммунальных работников и продавцов, так как и те, и другие взаимодействуют с большим количеством людей.

Министр также сообщил о готовности аптек Московской области к началу эпидсезона по гриппу и ОРВИ.

"Запас препаратов по простудным заболеваниям есть... Аптеки готовы и по противовирусным препаратам, и по маскам", - сказал Д.Марков.

Министр добавил, что ведомство планирует в период эпидсезона провести ряд акций по раздаче медицинских масок в поликлиниках Московской области. Кроме того, врачи будут пропагандировать ношение масок среди населения региона.

Как сообщил Д.Марков, с начала текущего года диспансеризацию уже прошли почти миллион жителей Подмосковья.

"80% от запланированного контингента сейчас, на середину октября, мы уже продиспансеризировали. Диспансеризацию прошли 965 тыс. человек", - сказал Д.Марков.

Он отметил, что всего в текущем году диспансеризацию должны пройти порядка 1,3 млн руб.

"Мы уже четвертый год активны в этом процессе. И для населения, и медицинских работников все больше это становится привычным делом", - добавил министр.

По его словам, благодаря проведению диспансеризации выявляемость онкологии и заболеваний в сфере кардиологии в Подмосковье в этом году увеличилась.

"В рамках диспансеризации у нас увеличились на 10% выявляемость таких важных классов заболеваний, как онкология и кардиология. Причем, по ранним формам", - сказал Д.Марков.

Он отметил, что благодаря постоянно проводимой работе по диспансеризации улучшились навыки первичного звена по выявлению заболеваний и дальнейшей маршрутизации пациентов.

"И диагностическое оборудование, которое поступает в лечебное учреждение, позволяет ставить диагнозы своевременно, что отражается на показателях снижения смертности по кардиологии и по онкологии", - добавил министр.

Он также рассказал о начале тестирования в Подмосковье мобильной лаборатории по оперативному контролю качества лекарств.

"Мобильная лаборатория поступила. Сейчас мы отрабатываем стандарты с Росздравнадзором, приступаем к ее тестированию, запуску, работаем совместно со специалистами из Росздравнадзора", - сказал Д.Марков.

Он отметил, что с помощью оборудования лаборатории проверяется соответствие химического состава медицинских препаратов.

"Лаборатория работает по контролю качества лекарств, которые идут по льготному лекарственному обеспечению", - пояснил министр.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
Самбо отмечает 80-летний юбилей чемпионатом мира и двумя художественными фильмамиСамбо отмечает 80-летний юбилей чемпионатом мира и двумя художественными фильмами
Сочи готовится принять в ноябре чемпионат мира по самбо. О том, каких сенсаций стоит ждать от этого мероприятия, а также о перспективах признания этого вида спорта олимпийским рассказали министр спорта РФ, президент Международной федерации самбо и президент Всероссийской и Европейской федераций самбоПодробнее
Более четверти детских площадок в Подмосковье морально и физически устарелиБолее четверти детских площадок в Подмосковье морально и физически устарели
В соответствии с губернаторской программой в 2017 году в Московской области будет построено 200 новых детских игровых площадок, 133 из них уже установленыПодробнее
Инфраструктура "Мособлгаза" готова к зимеИнфраструктура "Мособлгаза" готова к зиме
Гендиректор предприятия сетует на растущие долги жителей Подмосковья за газ: в этом году они уже составили более 1 млрд руб, а самый эффективный способ получения задолженности - это отключение абонентаПодробнее
Глава профильного думского комитета выступает против амнистии к 100-летию революцииГлава профильного думского комитета выступает против амнистии к 100-летию революции
По мнению Павла Крашенинникова, нетяжкие статьи, по которым обычно объявляют амнистии, следует вывести из уголовного права и подумать об избрании других мер наказания, например, штрафПодробнее
400 человек поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов от Подмосковья400 человек поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов от Подмосковья
Московская область представит в Сочи стенд на космическую тему, поскольку регион в первую очередь ассоциируется с космонавтикой; ожидается, что выставку посетят прославленные космонавтыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото

Установка автодорожной арки Крымского моста

Фотохроника 12 октября7 фото

Фотохроника 12 октября

Фотохроника 11 октября6 фото

Фотохроника 11 октября

Фотохроника 10 октября6 фото

Фотохроника 10 октября

Умер Аллан Чумак8 фото

Умер Аллан Чумак

Фотохроника 9 октября6 фото

Фотохроника 9 октября

Пожар на строительном рынке в Подмосковье6 фото

Пожар на строительном рынке в Подмосковье

Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября9 фото

Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября

Фотохроника 6 октября6 фото

Фотохроника 6 октября

ДТП во Владимирской области6 фото

ДТП во Владимирской области

"Омоложение" губернаторов22 фото

"Омоложение" губернаторов

"Игромир - 2017"14 фото

"Игромир - 2017"

Emmy - 20179 фото

Emmy - 2017

Парк "Зарядье" в Москве6 фото

Парк "Зарядье" в Москве

Празднование 870-летия Москвы14 фото

Празднование 870-летия Москвы

Гости Венецианского кинофестиваля13 фото

Гости Венецианского кинофестиваля

Празднование Курбан-байрама в Москве7 фото

Празднование Курбан-байрама в Москве

MTV Video Music Awards8 фото

MTV Video Music Awards

Военно-технический форум "Армия-2017"12 фото

Военно-технический форум "Армия-2017"

Серебренников в Басманном суде6 фото

Серебренников в Басманном суде

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

Тонкости сумо8 фото

Тонкости сумо

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Церемония закрытия Кубка конфедераций-20177 фото

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017

Финал Кубка конфедераций-201711 фото

Финал Кубка конфедераций-2017

Профессия: автогонщик10 фото

Профессия: автогонщик

Болельщики Кубка конфедераций-20179 фото

Болельщики Кубка конфедераций-2017

Церемония открытия Кубка конфедераций9 фото

Церемония открытия Кубка конфедераций

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Фотохроника 12 октября7 фото
12 октября
Фотохроника 12 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНикита Белых госпитализированВ миреПарламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституциюВ РоссииРайффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбеСпортИсполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срокВ РоссииСудоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки мостаВ РоссииЛегковой автомобиль врезался в группу школьников в Башкирии

Тарантино впал в грусть из-за скандала вокруг продюсера Вайнштейна

По словам режиссера, "его сердце разбито" после откровений о Харви Вайнштейне, с которым он дружил последние 25 лет Подробнее

Украина подала в ВТО новый иск к России

В подмосковном Реутове установят монумент крылатой ракете

Итальянские школьники вышли на демонстрации против реформы образования

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Российские ученые дали прогноз поведения вновь возникшей во льдах Антарктиды полыньи

Примкнувшая к сирийским боевикам детская писательница из Мурманска погибла

Власти Норвегии собрались укрепить оборону вблизи российской границы

Впервые на британском рынке элитной недвижимости попросили оплату только в биткойнах

Правительство одобрило закон о защите сообщивших о коррупции сотрудников от притеснений

Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной и Испанией

Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной и ИспаниейЭтими играми, которые пройдут в РФ, национальная команда страны завершит программу контрольных матчей в 2017 году Подробнее

Турчак ответил на вопрос о покушении на убийство Олега Кашина

В Париже собрались убрать с улиц машины с бензиновыми двигателями к 2030 году

В Псковской области из школы-интерната сбежали трое вьетнамских подростков

Погибший в Сирии летчик похоронен в Ульяновской области

Российские саперы обезвредили 24 тыс. мин в районе сирийского Дейр-Эз-Зора

На Украине запретили операции с банкнотами ЦБ РФ с изображением Крыма

Под контролем ИГ осталось менее 8% территории Сирии

Под контролем ИГ осталось менее 8% территории СирииПо данным генштаба ВС РФ, за прошедший месяц от террористов освободили 142 населенных пункта Подробнее

Лимоновцы забросали дымовыми шашками представительство НАТО в Москве

В Кировской области возбуждено дело о травмировании 20 человек при обрушении строительных лесов

Дворкович сломал руку

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции