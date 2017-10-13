Почти 1,5 млн жителей Подмосковья привились от гриппа

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Минздрав Московской области намерен добиться вакцинации порядка 40% населения Подмосковья, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"В прошлом году мы провакцинировали 37% населения, это 2,6 млн жителей Подмосковья. В этом году планируется вакцинировать 2,9 млн человек, что составит порядка 40%", - сказал Д.Марков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Он также отметил, что крайне важно вакцинировать население в холодный период. На данный момент в Подмосковье уже привито 21% населения, или 1,49 млн человек, среди них 438 тыс. детей.

Кроме того, вакцинацию порядка 60 тыс. жителей обеспечил работодатель, сообщил министр.

По его словам, период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется в декабре.

"По прогнозам... мы входим в заболеваемость в декабре, а пики подъема обычно идут после январских праздников. Я думаю, что один к одному так и будет в этом сезоне", - сказал Д.Марков.

Он выразил надежду, что вакцинация населения Московской области может позволить избежать масштабных закрытий детских образовательных заведений на карантин.

"Прослойка до 40% позволит избежать серьезных подъемов заболевания и так называемых карантинов среди детского населения в детсадах и школах", - сказал Д.Марков.

По словам министра, в прошлом эпидсезоне благодаря вакцинации 37% населения закрытия детских образовательных учреждений на карантин носили точечный характер.

Помимо детей подмосковный Минздрав планирует уделить повышенное внимание вакцинации коммунальных работников и продавцов, так как и те, и другие взаимодействуют с большим количеством людей.

Министр также сообщил о готовности аптек Московской области к началу эпидсезона по гриппу и ОРВИ.

"Запас препаратов по простудным заболеваниям есть... Аптеки готовы и по противовирусным препаратам, и по маскам", - сказал Д.Марков.

Министр добавил, что ведомство планирует в период эпидсезона провести ряд акций по раздаче медицинских масок в поликлиниках Московской области. Кроме того, врачи будут пропагандировать ношение масок среди населения региона.

Как сообщил Д.Марков, с начала текущего года диспансеризацию уже прошли почти миллион жителей Подмосковья.

"80% от запланированного контингента сейчас, на середину октября, мы уже продиспансеризировали. Диспансеризацию прошли 965 тыс. человек", - сказал Д.Марков.

Он отметил, что всего в текущем году диспансеризацию должны пройти порядка 1,3 млн руб.

"Мы уже четвертый год активны в этом процессе. И для населения, и медицинских работников все больше это становится привычным делом", - добавил министр.

По его словам, благодаря проведению диспансеризации выявляемость онкологии и заболеваний в сфере кардиологии в Подмосковье в этом году увеличилась.

"В рамках диспансеризации у нас увеличились на 10% выявляемость таких важных классов заболеваний, как онкология и кардиология. Причем, по ранним формам", - сказал Д.Марков.

Он отметил, что благодаря постоянно проводимой работе по диспансеризации улучшились навыки первичного звена по выявлению заболеваний и дальнейшей маршрутизации пациентов.

"И диагностическое оборудование, которое поступает в лечебное учреждение, позволяет ставить диагнозы своевременно, что отражается на показателях снижения смертности по кардиологии и по онкологии", - добавил министр.

Он также рассказал о начале тестирования в Подмосковье мобильной лаборатории по оперативному контролю качества лекарств.

"Мобильная лаборатория поступила. Сейчас мы отрабатываем стандарты с Росздравнадзором, приступаем к ее тестированию, запуску, работаем совместно со специалистами из Росздравнадзора", - сказал Д.Марков.

Он отметил, что с помощью оборудования лаборатории проверяется соответствие химического состава медицинских препаратов.

"Лаборатория работает по контролю качества лекарств, которые идут по льготному лекарственному обеспечению", - пояснил министр.