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Туроператоры TUI Россия и "Музенидис Трэвел" создали альянс для отправки россиян в Грецию

Туроператоры TUI Россия и "Музенидис Трэвел" создали стратегический альянс для того, чтобы расширить ассортимент предлагаемых программ по Греции, сообщили представители обеих компаний на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

"Компания TUI Россия до сих пор была сконцентрирована на Крите, острове Корфу. Компания "Музенидис Трэвел" традиционно имеет очень сильные позиции в Северной Греции. Мы хотим начать партнерство, которое подразумевает много совместных действий. Вместе мы рассчитываем получить лучшие цены у отельеров, попытаться конкурировать с европейскими рынками за места в отелях. Объединение позволит нашей компании присутствовать во всех регионах Греции", — пояснил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

По словам генерального директора "Музенидис Трэвел" Александра Цандекиди, компании уже начали совместную работу. По его словам, ее результатом станет расширение географии авиаперевозки по Греции и спектра предлагаемых отелей, а также увеличение квот мест в этих отелях. В то же время заместитель директора по продукту и операционной деятельности TUI Россия Владимир Рубцов подчеркнул, что альянс с "Музенидис Трэвел" уже привел к росту раннего бронирования по Греции в два раза.

А.Цандекиди сообщил о планах по увеличению турпотока в Грецию на 20-30%. "В 2018 году "Музенидис Трэвел" планирует отправить на 20-30% больше туристов из России в Грецию. В 2017 году мы отправили 215 тысяч туристов, примерно 250-260 тысяч отправим в 2018 году. Как по перевозке, так и по отельной базе мы готовы к этому. Даже если рост будет выше 30%, то мы готовы", — подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции Т.Демура отметил, что стоимость авиаперевозки на туристических направлениях для россиян в текущем году может вырасти на 10-15% из-за роста цен на топливо, соотношения доллар-евро и укрепления рубля. В то же время, по его словам, небольшое подорожание авиабилетов будет компенсировано более дешевыми отелями. Таким образом, цены на отдых в Греции для российских туристов в 2018 году сохранятся на прошлогоднем уровне.

С греческими визами у россиян проблем возникнуть не должно. А.Цандекиди рассказал, что порядка 70-75% греческих виз, выданных российским туристам в 2016-2017 годах, были многократными. Он добавил, что греческий шенген российским туристам сегодня оформить проще всего, причем в многократном варианте.

В свою очередь генконсул Греции в РФ Элени Вакали отметила, что в консульстве полностью готовы к летнему сезону, в том числе к увеличению турпотока из России. «Если человек предоставит полный пакет документов, никаких проблем с получением греческой визы не будет», - сообщила она.

По словам директора представительства национальной туристической организации Греции в России и странах СНГ Поликарпос Эфстатиу, Греция ожидает принять в 2018 году более 1 млн российских туристов, что на 10% больше, чем годом ранее – тогда страну посетило порядка 900 тыс. россиян.

П.Эфстатиу отметил, что объединение в альянс TUI Россия и "Музенидис Трэвел", произошедшее в понедельник, поможет туристам из России намного лучше выучить географию Греции. "В 2018 году на карте Греции появились новые направления с прямым вылетом из Москвы, такие как Кавала и Ханья. Также мы планируем развивать туризм на греческих островах Самос, Лемнос, Тасос", — рассказал он.

В то же время, не всем российским туристам может хватить мест в греческих отелях. "С 2016 года постоянно растет турпоток в Грецию из европейских стран, поэтому летом может развернуться "борьба" за места в отелях. У европейцев очень развита культура раннего бронирования – россиянам стоит перенять эту привычку, тогда место в отеле будет гарантировано", — отметил генеральный директор "Музенидис Трэвел Россия" Александр Цандекиди.

TUI Россия основана в 2009 году, ее основными акционерами являются российская компания "Севергрупп" и компания TUI Group. Компания является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group с более чем 40−летним опытом работы. Обслуживает в год более 500 тыс. туристов. В агентскую сеть входят свыше 300 турагентств (собственных и уполномоченных).

"Музенидис Трэвел" – ведущий туроператор по выездному туризму в Грецию в странах Восточной, Южной Европы и Азии, лидер туристической индустрии Греции в области приемного туризма. В 2017 году компания обслужила более 450 тыс. туристов в Греции. Является головной компанией международного холдинга Mouzenidis Group, объединяющего два десятка компаний в сфере туризма и услуг, включая авиакомпанию Ellinair Mouzenidis Group, сеть отелей Bomo Club, девелоперскую компанию Grekodom, паломнический центр "Солунь" и др.

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