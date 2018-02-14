Глава ВЦИОМ за месяц до выборов не сомневается в победе Путина

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что электоральный рейтинг Владимира Путина не оставляет сомнений в исходе мартовских президентских выборов, основная борьба будет идти за второе место между кандидатами от КПРФ и ЛДПР.

"Соотношение политических сил, то есть расклад избирателей - по сути, он уже установился и варьирует на протяжении последнего месяца в достаточно узком диапазоне. Для каждого политика он свой, но все движения рейтинга пока не способны сильно изменить расклад", - сказал В.Федоров на пресс-конференции в центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" в среду.

По его словам, данные февральского опроса "ВЦИОМ-Спутник" показывают: за В.Путина (самовыдвижение) намерены проголосовать 71,5% от всех опрошенных, за Павла Грудинина (КПРФ) - 7,3% опрошенных, за Владимира Жириновского (ЛДПР) - 5,5% опрошенных, за Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,0%, за Григория Явлинского ("Яблоко") - 0,8%, за Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") - 0,5%, за Бориса Титова (Партия Роста) - 0,2%, Максима Сурайкина ("Коммунисты России") - 0,1%.

В.Федоров считает В.Путина кандидатом-лидером, и "единственным претендентом на победу". "Мы видим, что его известность абсолютная - 99,6% опрошенных знают, кто это такой", - сказал В.Федоров.

Между тем, по словам руководителя ВЦИОМ, без ответа остается вопрос о том, кто займет второе место - П.Грудинин или В.Жириновский, при этом П.Грудинин пока незначительно опережает В.Жириновского.

"Они образуют, так сказать, первую лигу среди кандидатов и борются, конечно, не за победу, а за второе место. Второе место на президентских выборах - тоже немалый политический куш", - сказал В.Федоров.

Говоря о П.Грудинине, В.Федоров отметил быстрый рост его известности среди участников опроса ВЦИОМ - от 46% по данным опросов за 9-14 января до 70% по данным на февраль.

"Тем не менее на фоне такого быстрого роста известности рейтинг кандидата находится в состоянии стагнации: 8-10 января за него планировали проголосовать 7,2% избирателей, месяц спустя, 9-11 февраля - 7,3% избирателей. Он также варьирует, но варьирует в очень узком коридоре", - сказал социолог.

Также во ВЦИОМ отмечают, что персональный рейтинг П.Грудинина меньше рейтинга выдвинувшей его партии КПРФ: 7,3% у кандидата против 9,6% у партии.

"Если взять эту группу, почти каждого десятого из российских избирателей, кто намерен голосовать за коммунистов, в этой группе за Грудинина готовы голосовать меньше половины, только 47%. Получается, что Грудинин получил поддержку только половины сторонников партии, которая его выдвинула", - констатировал глава ВЦИОМ.

При этом В.Федоров заметил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов уступил бы В.Жириновскому по результату на президентских выборах в марте.

"Если бы КПРФ выдвинула Зюганова, то победителем в этом соперничестве был бы лидер ЛДПР. Шансов, что Зюганов мог бы обогнать Жириновского, очень мало", - сказал В.Федоров.

По его словам, выдвинутый КПРФ вместо Г.Зюганова П.Грудинин, не являясь членом партии, тем не менее, имеет рейтинг "вдвое больший, чем имел Зюганов".

"Но говорить или давать гарантию, что именно Грудинин займет второе место, я бы не стал", - добавил В.Федоров.

Анализируя данные опросов, касающиеся В.Жириновского, руководитель центра отметил, что рейтинг лидера ЛДПР также меньше самой партии ЛДПР: 5,5% у кандидата против 8,7% у партии. "Может быть, это резерв его, потому что резерва за счет наращивания известности у него нет; Владимир Вольфович на нашей политической сцене старожил, и 97,1% избирателей, по последним данным, знают, кто это такой", - сказал В.Федоров.

Поддержка В.Жириновского за месяц с начала января выросла с 4,7% (данные январского опроса ВЦИОМ), поднималось до 6,1% и по данным среза за 9-11 февраля снизилась до 5,5%.

В.Федоров отметил, что отличительной чертой участия В.Жириновского в выборах стал "относительно низкий антирейтинг": по словам главы ВЦИОМ, долгое время значительное число людей заявляли в опросах, что не проголосуют за В.Жириновского ни при каких условиях, однако на этих выборах самый высокий антирейтинг оказался у К.Собчак.

В этой связи он сообщил, что завтрак К.Собчак в Вашингтоне, где был президент США Дональд Трамп, не поднял ее электоральный рейтинг в России.

"К сожалению, уровень ее поддержки - что до завтрака, что после - он находится... Вот смотрите: 29 января - 4 февраля: уровень поддержки 1,3 (процента. - ИФ). Уровень поддержки 9-11 февраля - 1 процент ровно. Но сказать, что она потеряла 0,3 процента, я не могу, потому что ее уровень поддержки слишком низкий, в конце концов, это могут быть просто колебания", - сказал В.Федоров.

"Главное, что она ничего не приобрела. Кроме, наверное, сытого желудка", - добавил руководитель ВЦИОМ.

Остальные кандидаты, по мнению В.Федорова, "не демонстрируют шансов выйти из того гетто, где они находятся", то есть ни один из них не получил более 1% голосов избирателей на протяжении всего периода измерений ВЦИОМ.

В.Федоров также озвучил результаты опросов по информированности и готовности россиян к участию в голосовании. По его словам, лишь 7% россиян не знают дату президентских выборов в России, 80,4% опрошенных намерены прийти на участки.

"В декабре уровень информированности вырос до 69%, в январе - 85% и данные за 10-11 февраля - уже 93% опрошенных респондентов знают, что выборы у нас пройдут совсем скоро, 18 марта. Поэтому сказать, что выборы проходят стороной и никто о них ни сном ни духом - это, конечно, совершенно не соответствует действительности", - сказал В.Федоров.

Интерес опрошенных ВЦИОМ граждан к президентским выборам был "достаточно стабилен" с мая до ноября прошлого года - от 74 до 76%. В ноябре, когда стало известно о планах К.Собчак выдвинуться на президентский пост, показатель вырос на 10 п.п. до 86%, затем к этому февралю (9-11 февраля) снова упал до уровня 71%.

При этом непосредственно идти на выборы, по данным опроса за 9-11 февраля, собираются 80,4% граждан, 6,9% не собираются и не определились 10,9%, отметил В.Федоров.

Проблемный фон выборов составляют преимущественно вопросы социальной сферы. Отвечая на открытый вопрос социологов, какие проблемы избранный президент должен будет решить в первую очередь, 30% опрошенных ВЦИОМ в феврале назвали проблемы здравоохранения, на втором месте - проблемы в системе образования (23%), на третьем месте - проблемы низкого уровня заработной платы, прожиточного минимума и МРОТ - 20%. Также в "верхнюю часть проблемного списка" вошли низкие пенсии (порядка 20%), низкий уровень жизни и социальное неравенство (14%), проблемы трудоустройства (14%) и высокие налоги, высокие тарифы (11%).

"Прежде всего, это темы, связанные с внутренней политикой, а не с внешней, и темы, связанные с социально-экономической проблематикой, а не с идеологией и проблемами демократии, свободы слова", - прокомментировал результаты глава ВЦИОМ.

Социологические данные, представленные ВЦИОМ в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе", получены в ходе регулярного ежедневного всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник". В день опрашивается 1000 респондентов, затем информация объединяется и анализируется. Выборка варьируется от 2 до 5 тыс. респондентов, погрешность измерений - в интервале от 1,8% (выборка 3 дня) до 3,2% (1 день).

Опрос проводится в форме формализованного телефонного интервью, в котором участвуют респонденты в возрасте от 18 лет. Охват - 80 регионов РФ, в том числе порядка 500 городов и поселков, и около 100 сел.