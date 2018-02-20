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Пресс-центр

В руководстве КПРФ заявили, что раскола и проблем в рядах партии нет

Геннадий Зюганов пообещал поддержать Павла Грудинина, если он захочет вступить в КПРФ

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-ВЫБОРЫ - В руководстве КПРФ заявили, что раскола в ее рядах нет, в партии наблюдается мобилизация вокруг ее лидера Г.Зюганова.

"За все 25 лет существования нашей партии после ее возрождения, партия не переживала периода раскола. Даже в период 2004 года, период так называемой "семигинской эпопеи", мы можем говорить о подполье, а не о расколе партии. Сегодня ничего подобного нет, партия едина, партия готова и дальше предлагать свою программу обществу, активно вести избирательную кампанию", - сказал зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в свою очередь отметил, что в партии "никаких расколов, никаких проблем нет". Он пригласил "журналистов в любое региональное или местное отделение партии в стране", чтобы убедиться, что "такой мобилизации, такого единения в работе в ходе этой избирательной кампании вокруг нашей партии, вокруг нашего лидера партии Геннадия Зюганова не было давно".

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддержал бы вступление в партию Павла Грудинина, который баллотируется от КПРФ на пост главы государства, если он сам выскажет такое желание.

"Если он (П.Грудинин) захочет вступить в партию, я его поддержу", - сказал Г.Зюганов.

Свое намерение лидер коммунистов пояснил следующим образом: "Потому что он (П.Грудинин) умеет работать, умеет думать, умеет сложные вещи объяснять прекрасным русским языком, имеет совесть, у него лучшая социальная защита в стране".

Лидер КПРФ также назвал очередной провокацией сообщения о недвижимости П.Грудинина в Латвии.

"Это очередная провокация", - сказал Г.Зюганов.

Таким образом он ответил на вопрос одного из журналистов о появившейся в СМИ информации о новой зарубежной недвижимости семьи П.Грудинина в Латвии. Речь якобы идет о двух особняках и нескольких земельных участках. СМИ также сообщали, что члены семьи П.Грудинина якобы имеют вид на жительство в этой стране, являющейся членом НАТО.

Отвечая на уточняющий вопрос о существовании такой недвижимости, Г.Зюганов сказал: "Посмотрим, проверим".

В руководстве КПРФ также высказались за предоставление возможности кандидатам в президенты РФ проводить дебаты в прямом эфире один на один.

"Мы за то, чтобы были полноценные дебаты, а не совместные агитационные мероприятия, и чтобы каждый кандидат имел возможность с другим встретиться один на один в прямом эфире и выяснить позицию между собой, и таким образом избиратели могли определиться с тем, чья позиция им ближе, и кого они готовы поддержать в период избирательной кампании и в период голосования", - сказал со своей стороны Д.Новиков. Он добавил, что сейчас "дебаты даже в документах называются совместными агитационными мероприятиями".

"Кандидат просто получит возможность в течение нескольких минут высказать свою позицию по очереди. Дискуссии, ответов на вопросы, споров не будет", - отметил зампред ЦК.

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