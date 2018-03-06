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Пресс-центр

Явка на выборах президента составит порядка 65% - эксперты

"Центр политических технологий" представил доклад "Конкуренция в избирательной кампании-2018. Кандидаты и программы"

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС-ВЫБОРЫ - Эксперты фонда "Центр политических технологий" прогнозирует явку на выборах президента РФ на уровне 65%.

"Мы считаем, что явка на выборах составит 65%", - заявил председатель правления фонда Борис Макаренко во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Эксперты фонда представили на пресс-конференции доклад "Конкуренция в избирательной кампании-2018. Кандидаты и программы".

Б.Макаренко высказал мнение, что при освещении президентской избирательной кампании уделяется крайне мало внимания конкуренции идей, с которыми выступают кандидаты.

"Это получает мало освещения. Когда говорят о дебатах, больше привлекает внимание то, кто в кого чем плеснул и кто кого как обозвал", - сказал он.

В свою очередь, по оценке политтехнолога, заслуживает внимание сравнение и сопоставление программ, с которыми выступают кандидаты. "Все программы политтехнологичны, компактны, написаны живым языком и хорошо читаются", - сказал Б.Макаренко.

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