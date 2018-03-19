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Пресс-центр

Грудинин признал поражение на выборах президента РФ

Кандидат от КПРФ назвал прошедшую предвыборную гонку грязной, не соответствующей мировым стандартам, однако обещал сбрить усы, если видеоблогер Дудь, с которым он ранее заключил пари, на камеру заявит, что считает выборы честными

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который занял второе место на выборах президента РФ, заявил о признании победы Владимира Путина.

"Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была", - сказал П.Грудинин в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Но, по его словам, "то, что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были "грязные" выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам".

При этом он заверил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он ранее заключил соответствующее пари, на камеру заявит, что считает прошедшие выборы честными.

"Что касается усов... Мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь, но я хочу услышать от него, что эти выборы честные", - сказал П.Грудинин.

6 февраля П.Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе "вДудь" на YouTube. В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если П.Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. В противном случае экс-кандидат от КПРФ сбреет усы, без которых, по его признанию, его "никто никогда не видел".

П.Грудинин также сообщил, что на предстоящей в понедельник встрече с Владимиром Путиным намерен озвучить предложения КПРФ и народно-патриотических сил по выходу из кризиса, озвученные в предвыборной программе.

"Можно обсуждать детали, но то, что написано в программе (предвыборной. - ИФ), я думаю, что требует обсуждения с нынешним президентом, который стал президентом и будет ещё шесть лет руководить этой страной. Поэтому я обязательно подниму эти темы", - сказал П.Грудинин, отвечая на вопрос о предстоящей встрече кандидатов в президенты с В.Путиным.

П.Грудинин отметил, что "достаточно большое количество граждан, которые голосовали за программу (КПРФ), - это еще один аргумент к тому, чтобы начать диалог, в том числе и диалог по выходу нашей страны из этого кризиса".

По словам кандидата в президенты, "никто не сомневается, что страна находится в кризисном положении, об этом говорили все без исключения, в том числе и правительство РФ".

"Мы предложили выход из кризиса, и мы считаем, что он единственный правильный", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об отношении к возможным предложениям постов в структурах исполнительной власти, П.Грудинин отметил, что "конечно, все предложения, которые поступят, если они поступят, будут обсуждены, и после этого будет принято решение".

"Что касается постов, вы же знаете, не я же сам, не Грудинин Павел Николаевич. Я представляю народно-патриотические силы, Коммунистическую партию, мы единым фронтом выступаем", - пояснил кандидат в президенты.

В свою очередь участвовавший в пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля: он назвал случившееся в Солсбери продуманной провокацией со стороны Великобритании, поскольку применение настоящего боевого отравляющего вещества привело бы к мгновенной смерти.

"Если бы применяли боевые отравляющие вещества, погиб бы моментально, 20 секунд для этого достаточно",- сказал Г.Зюганов.

Он отметил, что обвинения Великобритании - это "100-процентная хорошо продуманная в английском стиле провокация, направленная на обострение обстановки".

"Сам факт того, что сколотили союз четырех - Англия, Франция, Германия, США - меня крайне удручает... Вызов, который нам брошен, несет огромную опасность, вызов ядерной стране, в которой кризисы, в которой далеко не все благополучно. Но с точки зрения военно-технической мы в состоянии отбиться от кого угодно",- сказал Г.Зюганов.

Он отметил, что в ходе своей военной службы в молодости принимал участие в испытаниях ядерного и химического оружия и понимает, насколько оно страшно.

"Две пары сапог сам сжег, которые пропитались радиоактивной пылью, которую невозможно было отмыть. Я и зачес во многом потерял - у меня шикарная прическа была - по этой причине. Поэтому когда сейчас орут о химической войне, о ядерном ударе, это или полусумасшедшие люди, или которые потеряли всякую ответственность",- сказал он.

При этом он считает абсолютно правильным демонстрацию силовых возможностей России.

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