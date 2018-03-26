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Выборы подтвердили кризис партийной системы в РФ и необходимость ее перезагрузки

В фонде "Центр политических технологий" ставят под сомнение готовность Ксении Собчак к рутинной партийной работе, но отмечают ее известность и электоральный опыт, которые дают созданной при ее участии партии перспективы

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Результаты президентских выборов свидетельствуют о необходимости перезагрузки партийной системы РФ, считает председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко.

"Какие уроки для нашей партийной системы? К сожалению, достаточно невеселые. Все привычные нам партии встают, хотя и по разным причинам, перед объективной необходимостью перезагрузки", - сказал Б.Макаренко на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Он отметил, что на следующих выборах вряд ли можно ожидать участия главы ЛДПР Владимира Жириновского и лидера "Яблока" Григория Явлинского, при этом руководители КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов уже отказались от участия.

"Привычные лидеры уходят, а политика у нас лидерская. Где брать новые лица, где брать новые ниши?" - задался вопросом политолог.

По его словам, действующий глава государства вышел за пределы базы своей электоральной поддержки, голосование строилось не по партийным линиям и не по признаку выбора между В.Путиным и другими кандидатами, а как плебисцит в поддержку президента.

Б.Макаренко добавил, что президент уже пообещал серьезную работу по внутриполитической повестке дня, в связи с чем встает вопрос о том, насколько оппозиционные партии готовы к участию в ней. У либералов же так и не появилось устойчивого партийного представителя, "Яблоко" с этой ролью справляется все хуже, другие проекты оказываются одноразовыми", сказал он.

"Партийная система была в кризисе. Итоги президентских выборов скорее подтвердили кризисное состояние, чем дали какие-то надежды", - добавил эксперт.

В свою очередь ведущий эксперт фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин назвал результат Ксении Собчак на выборах президента неоднозначным, но позволяющим ей остаться в политике.

"Ксения Собчак претендует сейчас на партийную роль, но исходные результаты у нее достаточно противоречивые. Итог оказался малоубедительным, набрала она меньше, чем ожидалось, результат в Москве в пять раз меньше, чем у (бизнесмена Михаила. - ИФ) Прохорова в 2012 году", - сказал А.Макаркин.

Он отметил, что К.Собчак, несмотря на скромный результат, набрала больше голосов, чем ее основной конкурент Григорий Явлинский, а также запомнилась избирателям на дебатах тем, что "держала удар". "Многие за нее на выборах не проголосовали, но это учли", - отметил политолог.

"Если перед выборами было непонятно, удержится ли Собчак в политике вообще, то сейчас можно сказать, что если она захочет остаться, это намерение она сейчас демонстрирует, то она становится участником политической жизни", - сказал эксперт.

А.Макаркин добавил, что у созданной К.Собчак совместно с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым "Партии перемен" не будет трамплина и государственного финансирования в связи с низким результатом на президентских выборах, однако их известность и электоральный опыт дают партии перспективы.

"Единственное, пока неясно, насколько Собчак хватит в качестве партийного руководителя. Одно дело - избирательная кампания, она активная, яркая, борьба, дебаты, слезы, нестандартные ходы, все, что угодно. И другое - текущая партийная деятельность, это скучно", - сказал эксперт.

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