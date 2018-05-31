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Пресс-центр

Калининградский янтарный комбинат перевыполняет план по добыче янтаря в этом году

АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") перевыполняет план по добыче янтаря с начала текущего года, однако пересматривать прогноз на 2018 год не планируется, сообщил генеральный директор КЯК Михаил Зацепин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Традиционно добыча стартует в начале марте, однако в этом году из-за погодных условий работы карьер заработал только в 20-х числах, что не помешало комбинату добыть более 150 тонн янтаря. В частности, в мае было добыто 80 тонн янтаря при планировавшихся 40 тоннах, отметил М.Зацепин.

Прогноз производства на 2018 год составляет 450 тонн.

Глава КЯК сообщил также, что в этом году комбинат выплатил 900 млн рублей в бюджеты всех уровней.

М.Зацепин сказал, что компания продолжает готовиться к проведению первичного размещения акций. "Работа в этом направлении ведется, - отметил он. - У нас нет поспешности в решении этой задачи. Это не самоцель".

Калининградский янтарный комбинат проведет 8 июня аукцион по продаже уникальных самородков янтаря весом более 1 килограмма. Одним из событий Международного экономического форума янтарной отрасли (Amberforum 2018), который пройдет в Светлогорске 7-10 июня, станут торги, на которых будут представлены 20 лотов общим весом 26 кг, сказал он.

"Общая стартовая цена превышает 9,7 млн рублей, - заявил М.Зацепин. - Самый дорогой лот номер два, его цена - почти 813 тыс. рублей, вес камня составляет 1 килограмм 300 грамм".

Рассказывая про предстоящий форум М.Зацепин отметил, что "в качестве тематических линий предлагаются направления, которые прямо связаны с проблематикой янтарной отрасли".

"Технологии меняют целые отрасли и определяют перспективы их развития. Инновационные разработки для применения в янтарной отрасли и для развития янтарной отрасли могут стать одной из точек притяжения в отрасль профессиональных и молодых кадров", - сказал он.

В форуме 2017 года приняли участие свыше 1 тыс. участников из 10 государств. Доля иностранных участников составляет около 25% - это представители стран Балтии, Польша, а также Китай.

Стратегической задачей для КЯК сейчас является продвижения янтаря на Ближний Восток, отметил М.Зацепин. "А именно Эмираты, Саудовская Аравия, и страны Персидского бассейна", - сказал он, добавив, что подразумевается как продажа готовых изделий, так и сырья.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 90% мировых разведанных запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском и Пальмникенских месторождениях ведет только КЯК.

По итогам 2017 года комбинат добыл 453 тонны янтаря, что на 43,8% превышает показатель за предыдущий год. Чистая прибыль увеличилась почти втрое и достигла 1,6 млрд рублей.

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