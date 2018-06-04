Премьера документального фильма о Льве Яшине пройдет накануне старта ЧМ-2018

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Документальный фильм "Лев Яшин - номер 1" будет представлен в Доме кино за день до начала чемпионата мира по футболу в России.

"Фильм готов, мы представим его в Доме кино 13 июня в 18.30", - сказал руководитель продюсерского центра "Динамо" - заказчика фильма - Михаил Тюркин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

По его словам, фильм получился "достойный, интересный, хотя в нем нет сцен сильной любви, чтобы привлечь сегодняшнюю молодежь, это фильм о величайшем человеке, сотворившем историю, но при этом скромном и никогда так не считавшем".

М.Тюркин сообщил, что в фильме о Л.Яшине рассказывает и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Он отметил, что фильм длится около часа, а снимали его около полугода.

Сценарист фильма Евгений Богатырев рассказал, что в фильме показывается хроника, начиная с 1953 года и заканчивая несколькими днями до кончины Л.Яшина: "Это и игровые моменты, и комментарии, который он давал, и интервью людей, которые могли о нем рассказать".