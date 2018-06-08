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Экс-депутат Госдумы Кумин стал кандидатом в мэры Москвы от КПРФ

Кандидат в мэры Москвы от коммунистов рассказал о планах ликвидации парковок, сокращения чиновников мэрии, а также о решении "булгаковского вопроса - квартирного"

Экс-депутат Госдумы Кумин стал кандидатом в мэры Москвы от КПРФ
Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Конференция московского городского комитета КПРФ выдвинула экс-депутата Госдумы Вадима Кумина кандидатом для участия в выборах мэра Москвы, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Вчера партийная организация Москвы на своей конференции выдвинула кандидатом в мэры Вадима Кумина", - сказал Г.Зюганов в пятницу на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он отметил, что В.Кумин занимался целым рядом крупных проектов, участвовал в разработке 12 законов, которые внесены в Госдуму.

Кандидатуру В.Кумина на конференции выдвинул глава московского городского комитета ЦК КПРФ Валерий Рашкин, добавил Г.Зюганов.

В свою очередь, В.Рашкин отметил, что в числе потенциальных кандидатов было несколько кандидатур, но перевес голосов обеспечило выступление В.Кумина с его программой. "Кумин - опытнейший хозяйственник, человек, который известен как федеральный политик", - заявил В.Рашкин.

В свою очередь В.Кумин обещал ликвидировать платные парковки в столице, а также сократить аппарат мэрии.

"Главный объект ненависти - платные парковки, которые якобы разгрузят центр города. Можно сделать и по пять тысяч стоимость за час парковки, и машин не будет вообще в городе. С этим делом надо покончить", - сказал В.Кумин.

Он также заявил, что "нужно сократить аппарат мэрии, потому что сейчас это удивительная машина, которая "жрет" деньги наших налогоплательщиков".

При этом В.Кумин высказал мнение, что "полномочия уставного органа столицы - Мосгордумы - фактически сейчас сведены к нулю". "При Юрии Лужкове полномочия Мосгордумы никто под сомнение не ставил, а сейчас мэрия не хочет слышать ни депутатов, ни избирателей. Тут необходима реформа, нам это обещал Сергей Собянин, но ничего не сделано", - сказал В.Кумин.

В программу В.Кумина, включено, как он сам выразился, решение "булгаковского вопроса - квартирного". "Город сам должен стать основным арендодателем жилья, сам строить и сдавать жилье, в основном молодежи", - считает кандидат.

По его словам, необходимо вернуть Москве промышленный кластер предприятий, потому что сейчас в столице нет ни одного крупного производства.

В.Кумин сообщил, что прежде, чем принимать решение идти на выборы, он размышлял, имеет ли он право баллотироваться, так как не москвич, а родом из Челябинска. "Формально я не москвич, но ровно половину жизни, мне 45 лет, прожил в Москве. Все, чего я успел добиться, я добился в Москве, здесь семью свою нашел, сегодня ощущаю себя москвичом. Сегодня настоящий москвич только один - Юрий Долгорукий", - сказал В.Кумин.

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ также назвал руководителей своего предвыборного штаба.

"Максим Шевченко, Захар Прилепин и Леонид Зюганов возглавят предвыборный штаб Кумина, получено от них согласие", - сказал В.Кумин.

В.Кумин при этом поблагодарил за поддержку лидеров "Левого фронта" Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые активно участвовали в подготовке к выдвижению кандидата в мэры Москвы от КПРФ.

В свою очередь Г.Зюганов заявил о необходимости ограничений президентских полномочий в России.

"Полномочия российского президента в настоящий момент больше, чем у советского генсека, американского президента и египетского фараона. Это абсолютно ненормально, я сторонник советской формы народовластия, когда исполнительная власть находится под контролем избранных от народа, когда в любое время можно спросить, и обязаны ежегодно отчитываться", - сказал Г.Зюганов.

"Надо менять эту конституцию и вводить систему власти, которая максимально сбалансирована. Президент, его власть должна быть, прежде всего, ограничена Государственным советом. Государственным советом должен быть орган, где будут самые выдающиеся представители и разумные люди ", - добавил он.

По его словам, действующая Конституция РФ не соответствует российской и советской традиции. "Если посмотреть раздел Конституции "Президент", то вы просто ахнете: всех назначает, всех карает, всех жалует, всех награждает, и ни за что по Конституции не отвечает - нет инструментария, который мог бы призвать его к ответственности", - заявил лидер КПРФ.

Он также предложил изменить систему назначения министров в России. "На мой взгляд, для того, чтобы назначить министра, надо, как минимум, согласовать в двух профильных комитетах, Госдумы и Совета Федерации", - сказал Г.Зюганов.

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