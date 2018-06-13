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"Росгосстрах" и КБ "Открытие" оказались на пороге взаимных судебных разбирательств

Внутреннее противостояние между бывшими партнерами в проекте создания самой крупной в РФ частной банковско-страховой группы перерастает в активное противостояние с перспективой разбирательства в судах. Соглашение о партнерстве между группами "Росгосстрах" и "Открытие" было заключено в 2016 году.

"Росгосстрах" и КБ "Открытие" оказались на пороге взаимных судебных разбирательств
ФОТО: ИНТЕРФАКС

Бывший владелец компании "Росгосстрах" и ее бывший президент Данил Хачатуров на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду заявил о полном соблюдении договоренностей по соглашению с банком "Открытие". Одновременно другой стороной - группой "Открытие" - никакие обязательства, которые обсуждались при заключении сделки по продаже "Росгосстраха", не были исполнены, сказал он.

"Мы думали и надеялись на переговоры. Этих переговоров нет. Переговоры с нами ведутся через прессу. Это странно. Я уже молчу про уголовные дела", - заявил Д.Хачатуров. Он признался, что рассматривает возможность подачи исков, связанных со сделкой, заключенной с банком "Открытие", в результате которой к банку "Открытие" перешел целый ряд активов группы "Росгосстрах".

"Инсинуации по поводу того, что мы что-то не доделали, не додали, не имеют под собой никакой почвы. Мы все отдали, все, что было на тот момент, на конец 2016 года, на балансе или в группе, все то, что принадлежало мне", - все перешло группе "Открытие". Другой вопрос, что основная история сделки состояла в том, что и у группы "Открытие" было много обязательств, никакие из обязательств не выполняются, продолжил он.

В соответствии с прежними договоренностями Д.Хачатуров передавал "Открытию" такие свои активы, как "Росгосстрах", РГС банк и НПФ "Росгосстраха". Кроме того, в рамках сделки передавались 2 тыс. объектов недвижимости (речь идет о 1300 филиалах в собственности "Росгосстраха" и более 400 подразделениях компании "РГС Жизнь"). В результате сделки Д.Хачатуров должен был получить долю в объединенной компании, но по стечению обстоятельств вынужден был передать все активы даром.

"Такой актив, как "РГС Жизнь", не передавался с другими активами группы, поскольку принадлежал не мне с 2015 года", - пояснил Д.Хачатуров. То обстоятельство, что к "Открытию" позже перешла компания "Капитал Страхование", он объяснил тем, что она была на балансе ПАО "Росгосстрах". Д.Хачатуров сказал журналистам, что его владения в этой компании не было.

В свою очередь на пресс-конференции в "Интерфаксе" президент футбольного клуба ЦСКА и компании "РГС Жизнь" Евгений Гинер подтвердил, что выступает конечным владельцем этой компании и компании "РГС Медицина", которая специализирована на обязательном медицинском страховании (ОМС) и входит в топ-3 по числу застрахованных граждан. C 2015 года он выступал владельцем компаний по опционному соглашению, теперь его права окончательно оформляются, получено разрешение ФАС России.

ЗАДУМАНО С РАЗМАХОМ

"Я делал вместе с "Открытием", который располагал 3 трлн рублей активов, крупнейший частный финансовый банк и крупнейшую страховую группу в стране. В результате финансовые возможности банка и небольшое количество клиентов и офисов соединялись с НПФ и с банком "Росгосстраха", а также с огромной его филиальной сетью по стране и армией продавцов "Росгосстраха". От сделки преимущества получали обе стороны. Все выходили победителями", - рассказал Д.Хачатуров на пресс-конференции.

Однако особенностью ситуации оказались одновременные проблемы участников сделки. По признанию самого бывшего владельца "Росгосстраха", к концу 2016 года ему было очевидно, что компания получит по итогам 2017 года убыток в 30 млрд рублей. После этого Д.Хачатуров пришел на переговоры в ЦБ с планом спасения и потенциальным инвестором.

Соглашение с банком "Открытие" было заключено в апреле 2016 года, а с июня начались трудности уже у самого банка, теперь он проходит процедуру санации, его капитал был доведен до 1 рубля в ходе санации. Затем банку потребовалась докапитализация, он разработал стратегию развития до 2021 года. "Росгосстрах" рассматривается в этой стратегии неотъемлемой частью. К концу 2020 года СК должна получить прибыль 20 млрд рублей. По итогам 2018 года его прибыль окажется небольшой.

Комментируя итоги деятельности "Росгосстраха" в 2017 году, Д.Хачатуров сказал: "Согласно данным годового отчета по МСФО, убыток "Росгосстраха" составил 58 млрд рублей. Эти потери делятся на две части. Одна половина - это те самые наши ожидания и убыток от операций ОСАГО на сумму 30 млрд рублей, остальное - результат переоценки ценных бумаг самого банка "Открытие" на балансе "Росгосстраха" (как сообщалось ранее, согласно годовому отчету "Росгосстраха", более 29 млрд рублей убытка компания получила из-за обесценения акций банка "Открытие" и облигаций одноименного холдинга).

"За первый квартал этого года "Росгосстрах" уже получил прибыль. За счет чего? За счет того, что радикально сокращалась за последние 3 года доля ОСАГО, которая в 2015-2016 годах достигала 40% от общероссийских сборов по этому виду. За счет того, что начали работать нормы о натуральном возмещении в ОСАГО, проводилась жесткая политика сокращения продаж. Все правильно сделали. Молодцы. Не вижу у "Росгосстраха" проблем ни с резервами, ни с активами. Гудвил банка "Открытие" по сделке с "Росгосстрахом", согласно отчетности по МСФО банка, составлял 32 млрд рублей в 2017 году", - сказал Д.Хачатуров.

НАСТУПЛЕНИЕ

Активные наступательные действия на партнеров оказались неожиданными, признался Д.Хачатуров журналистам. Так, по его словам, возбуждение уголовного дела против его брата и ближайшего партнера Сергея Хачатурова "взорвало мозг".

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы 13 июня планировал рассмотреть ходатайство о продлении срока содержания под стражей бывшего вице-президента "Росгосстраха" С.Хачатурова и домашнего ареста экс-акционера Росгосстрах банка Надежды Клепальской, обвиняемых в растрате более миллиарда рублей. Следствие просит продлить им меру пресечения ещё на три месяца, до 17 сентября. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере). Задержание прошло в Москве 17 апреля сотрудниками ФСБ. 18 апреля Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ избрал им меру пресечения. С.Хачатуров был до 16 июня помещён в СИЗО "Лефортово". Как отмечают СМИ, сумма похищенного может составлять в несколько раз больше 1 млрд рублей - до 5 млрд рублей; однако точный размер следователи все ещё устанавливают. С.Хачатуров свою вину не признает.

Д.Хачатуров в среду признал, что возбуждение уголовного дела против его брата и партнера С.Хачатурова также связано с другой частью заключенной сделки между группой "Росгосстрах" и банком "Открытие".

На прошлой неделе Московский арбитражный суд получил иск "Росгосстраха", который принадлежит санируемому банку "Открытие", на 116 млрд рублей, претензия связана с неправомерным использованием товарного знака, основная сумма требований составляла 2 млрд рублей, остальное - пени и штрафы. Аналогичный иск направлен к компании "РГС Медицина", сумма требования неизвестна. Как пояснил журналистам президент футбольного клуба ЦСКА и компании "РГС Жизнь" Е.Гинер, "самих исков компании пока не получали, но знают о них". По его словам, оценка бренда компании "Росгосстрах Жизнь" проводилась индивидуальным частным предпринимателем из региона.

""РГС Жизнь" никогда не была на балансе "Росгосстраха". Это самостоятельный бизнес, как и НПФ, и Росгосстрах банк. Они связаны брендом и в некоторых местах сеткой. В свое время мы приобрели страховщика жизни группы "Открытие", и бренды использовались взаимно еще 2 года. Одним из ключевых положений соглашения 2016 года с холдингом "Открытие" были совместные продажи в сетях. Эти договоренности достигались и фиксировались по английскому праву в Лондоне", - уточнил Д.Хачатуров в ходе пресс-конференции.

РАЗВОД

Е.Гинер подтвердил, что соглашение между компанией "РГС Жизнь" и "Росгосстрахом" действует и сегодня. "До недавнего времени "Росгосстрах" и банк "Открытие" исправно получали комиссии от продажи продуктов "РГС Жизнь". Извещения о намерении расторгнуть действующие соглашения "РГС Жизнь" не получала", - заявил Е.Гинер.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Д.Хачатуров выразил категорическое несогласие с тем, что страховая компания "Росгосстрах" проходит санацию. "Нет cанации у "Росгосстраха" - это принципиальная вещь. Никакой санации у группы "Росгосстрах" нет. Никаких государственных денег у "Росгосстраха" нет, никаких долгов перед группой "Открытие" ни у меня, ни у "Росгосстраха" нет. Если кому-то не нравится договор, который существует, можно подать на его расторжение", - заявил бывший владелец "Росгосстраха".

"Мне непонятна логика, при которой оспариваются части сделки при том, что сама она не оспаривается", - пояснил экс-глава "Росгосстраха". При этом он уточнил, что, "конечно, о возврате самого "Росгосстраха" речь не идет". Уточнить возможные позиции, сформулированные в исках, или их суммы Д.Хачатуров отказался, заявив, что такие решения могут быть приняты в ближайшее время.

Вместе с тем он подчеркнул, что он сам и нынешний владелец компании "РГС Жизнь" Е.Гинер готовы вести диалог с заинтересованными сторонами для того, чтобы снять все спорные моменты и решить все вопросы в досудебном порядке.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В середине августа 2017 года ФАС России одобрила сделку между "Росгосстрахом" и структурой владельца "Открытие холдинга" Вадима Беляева "Открытие информ". Фактически страховая компания находилась под управлением менеджеров "Открытия" уже с февраля 2017 года, сообщал "Росгосстрах". Предполагалось, что бывший владелец страховщика Д.Хачатуров получит в объединенной структуре миноритарный пакет, но он доли так и не получил. Официально банк "Открытие" оформил контроль над "Росгосстрахом" 28 августа 2017 года. Позже ЦБ объявил о санации банка вместе со страховой компанией. Сейчас банку принадлежит 96,66% в "Росгосстрахе".

В конце 2017 года глава "Открытия" и председатель совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов заявлял в интервью газете "Коммерсантъ", что в компании "сверху донизу царило воровство". Он признал, что убытки в сфере ОСАГО могли повлиять на финансовые результаты компании, но в то же время отметил, что компания "просто погорела на том, что модель ее бизнеса никак не соответствует сегодняшнему дню и никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль". "По всей видимости, акционеры "Росгосстраха" предпочитали каким-то иным образом получать бенефит от владения компанией", - сказал он.

Как сообщалось, ранее "РГС Жизнь" входила в группу "Росгосстраха". После того, как "Росгосстрах" наряду с банком "Открытие" вошел в периметр финансового оздоровления, проводимого ЦБ РФ, оказалось, что с 2016 года конечным бенефициаром страховщика жизни является Алхас Сангулия. В начале 2018 года Е.Гинер заявил о том, что с ноября 2015 года все права на компанию "РГС Жизнь" принадлежат ему.

Докапитализация "Открытием" "Росгосстраха" в 2017 году достигла 106 млрд рублей, сообщал страховщик в своем пресс-релизе со ссылкой генерального директора " Росгосстраха" Николауса Фрая.

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