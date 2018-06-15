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Пресс-центр

В КПРФ выступают против повышения пенсионного возраста в России

Лидер партии считает, что РФ экономически не готова к пенсионной реформе, поскольку она резко ухудшит социальное самочувствие граждан

В КПРФ выступают против повышения пенсионного возраста в России
ФОТО: ИНТЕРФАКС

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Повышение пенсионного возраста в РФ нецелесообразно по экономическим показателям, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Страна не готова к принятию такого решения, она не готова по экономическим параметрам. Для этого нужно иметь бюджет 25 трлн рублей, надо иметь достаточно высокие темпы роста, надо не вкладывать деньги в западные банки", - сказал Г.Зюганов в пятницу на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он также заявил, что предложения правительства по пенсионной реформе "резко ухудшат социальное самочувствие граждан". "По сути дела, бабушек не останется, кто сможет сидеть с внуками", - заметил Г.Зюганов.

Депутат Госдумы Олег Смолин в свою очередь сообщил на пресс-конференции, что КПРФ предлагает провести референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста. "Мы подготовили вопрос для референдума, обсудили его с юристами. Предположительная его формулировка: "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право назначения страховой пенсии по старости, до 2030 года повышаться не должен?", - заявил О.Смолин, обратившись ко всем политическим силам поддержать инициативу КПРФ.

Принявший участие в пресс-конференции зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что партия в связи с предлагаемой пенсионной реформой подает заявку на проведение 28 июля всероссийской акции протеста.

Правительство РФ 14 июня приняло решение о постепенном повышении пенсионного возраста в РФ с 2019 года по полгода в год до 65 лет к 2028 году для мужчин и до 63 лет к 2034 году для женщин. Ставку НДС правительство решило повысить с 2019 года до 20% с текущих 18%. Допдоходы бюджета от этих мер правительство намерено направить на выполнение майских указов президента.

В ходе пресс-конференции Г.Зюганов также прокомментировал итоги прошедшей 12 июня в Сингапуре встречи лидеров США и КНДР, отметив, что переговоры отодвинули напряжение в регионе. При этом Г.Зюганов сообщил, что сам не доверяет американской политике.

По словам лидера КПРФ, диалог между КНДР и США полезен, однако, Ким Чен Ыну следует не забывать о печальном опыте лидеров Ливии, Ирака и Югославии, которые тоже вели переговоры с американцами.

"Я не доверяю американской политике, ни одному слову, они понимают только силу в широком смысле этого слова: ума, интеллекта, политики. Однако Ким Чен Ын правильно вел линию и добился результатов", - сказал Г.Зюганов.

Он напомнил, что в свое время ряд лидеров - Муамар Каддафи, Саддам Хусейн, Слободан Милошевич - "вели переговоры с США, но их жизни окончились трагически".

Однако Г.Зюганов отметил, что начатый диалог между США и КНДР "отодвинул напряжение в регионе".

По его словам "надо максимально способствовать дальнейшему продвижению в отношениях между Сеулом и Вашингтоном".

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