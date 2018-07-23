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Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР настроен на победу во втором туре выборов

Михаил Дегтярев выступает за перенос промпроизводств за пределы Москвы, обещает вернуть бесплатные парковки и направить на соцподдержку доходы от туризма

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР настроен на победу во втором туре выборов
Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев заявил, что настроен на победу во втором туре выборов.

"Все настроились на 9 сентября, мы настраиваемся на 23 сентября, на победу во втором туре", - сказал кандидат от партии ЛДПР на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Он отметил, что по данным закрытой социологии, его узнаваемость в Москве превышает 50 процентов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также выразил уверенность в победе кандидата от партии. "На победу идем! Если москвичи нормально подумают, если хотят демократии, сменяемости, вот и меняйте мэра, будет Дегтярев" - сказал он.

Кандидат от либерал-демократов в случае победы обещает придать столице особый, многозначный статус на карте России и добиться вывода с ее территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

"Мы подойдем к тому, что примем закон о федеральном центре и закон о статусе Москвы - столицы России. До сих пор, к сожалению, закон не отражает реального места в развитии России", - заявил М.Дегтярев.

Там, по его словам, "Москва должна получить статус исторического поселения на территории России".

"Часть должна получить статус наукограда, часть территории - города-курорта, как это ни удивительно", - добавил М.Дегтярев.

Остановившись на судьбе промышленных предприятий, кандидат в столичные мэры заявил, что здесь "должны остаться только эксклюзивные, уникальные производства", направленные "на создание уникального, штучного продукта"

"Конечно, никакие ЗИЛы, промышленные производства, завод "Газпром нефти" в Капотне, - все это должно быть вынесено за пределы Москвы", - сказал М.Дегтярев.

"Ну, а по Капотне, вы знаете, регулярные выбросы, регулярные превышения предельно допустимых показателей, жалобы москвичей. Конечно, в 21-м веке это нонсенс, что нефтеперерабатывающий завод, оснащенный еще в прошлом веке, продолжает свою работу в столице нашей родины", - сказал он.

Помимо этого, кандидат в мэры Москвы в рамках реализации раздела своей программы "Экономика свободного времени" предлагает ввести пост министра туризма и направлять доходы, полученные от гостей столицы, на пенсии и соцпособия москвичей.

"В программе это один из основных разделов. Это новый термин, который введен нашей командой. Мы должны понять, что туризм - это не про культурное наследие, туризм - это про деньги, экономику. Это огромные обороты, которые вертятся в Москве, крутятся. И основана она на том, что люди тратят деньги, когда у них появляется свободное время", - сказал М.Дегтярев.

По его словам, в прошлом году "оборот в Москве в туризме составил 700 млрд рублей, при этом бюджет Москвы получил 50 млрд". "Это, вообще говоря, бесхозяйная деятельность", - считает кандидат от ЛДПР.

"С этих оборотов из прибыли в основном зарабатывает в основном этническая мафия, которая держит все рестораны, сети общепита, гостиницы и так далее. Москвичи с этого ничего не получают", - заявил Дегтярев.

По его мнению, необходимо в первую очередь "признать проблемы" и "понять, что экономика свободного времени существует", после чего ее "институализировать". "То есть ввести пост министра туризма Москвы", - пояснил он.

Кроме того, налоги и сборы с туризма, считает кандидат, должны тратиться на нужды жителей столицы.

"Необходимо ввести четкие правила. Ввести четкие налоги и сборы, чтобы каждый москвич понимал, что он от каждого туриста получит. Ввести надбавки от развития туризма и к пенсиям и на социальные пособия, на которые бы получали деньги от развития туристической отрасли", - сказал М.Дегтярев.

В прошлом году, продолжил он, Москву посетили 21 млн туристов, 5 млн из которых - иностранные.

"И, как вы уже поняли, все эти замечательные люди, мы сами очень любим туристов, приветствуем их, использовали московскую инфраструктуру, метро, дороги, общественные пространства, и в бюджет принесли всего 50 млрд рублей, это крохи, при том, что расходная часть бюджета Москвы 2,3 трлн рублей, просто колоссальные деньги", - сказал кандидат в столичные мэры.

"И, в конце концов, повернуть все московское правительство на главный лозунг нашей программы: "Мэрия для москвичей", а не москвичи и туристы для мэрии. Только так", - заявил он.

Кроме того, М.Дегтярёв в рамках своей программы "Москва 2.0" обещает бороться с коррупцией и отправить всех чиновников в "новую" Москву.

"Программа нашего штаба "Москва 2.0" - логическое продолжение программы "Порядок, комфорт, достаток", которую мы презентовали в 2013 году. Многое сделано нынешним правительством: здесь можно похвалить за организацию общественных пространств, за развитие транспортной инфраструктуры, однако мы не можем похвалить за разгул коррупции", - сказал М.Дегтярев.

"В наши приемные обращаются регулярно предприниматели, откаты достигают 30-40% - это рекорд по всей стране, это именно в Москве. Предприниматели напуганы, никто не хочет писать заявление, но эти факты есть, и молчать о них мы не можем", - отметил он.

Также, по словам кандидата, сегодня "происходит фактически грабеж автомобилистов". "Установлены камеры с трехсекундной задержкой, и семьи с детьми, которые приезжают в школы, в детские сады, регулярно получают штрафы, не успевая даже отстегнуть (от кресла - ИФ) своего ребенка", - пояснил М.Дегтярев.

Вместе с тем, можно считать плюсом то, что "парковочное пространство в Москве организовано", но то, как это сделано "это известно всем автомобилистам без исключения". В этой связи депутат пообещал сделать бесплатными парковки для всех москвичей.

"Это беспредел сотрудников организации МАДИ, которые ходят с камерами и выписывают штрафы. Это камеры, которые фотографируют и штрафуют семьи. И сегодня среднестатистическая семья с детьми тратит в месяц до 20% дохода на штрафы и на оплату парковочных мест", - посетовал М.Дегтярев. "Ну, об эвакуаторах просто уже и не говорим, то, что это очевидная законодательно оформленная коррупция, это известно всем автомобилистам", - заявил он.

Еще одним пунктом программы кандидата является ограничение высотности зданий и выведение административных объектов из центра.

"Ограничить высотность в Москве мы давно просим пятью этажами. Как и перенос, о чем сказал Владимир Вольфович (Жириновский - ИФ), всех административных зданий и чиновников в "новую" Москву - там нужно создавать рабочие места, а центр оставить под развитие туризма, музейного пространства и так далее", - подчеркнул М.Дегтярев.

Кандидат раскритиковал оптимизацию в системе здравоохранения Москвы, из-за которой, по его словам, образовался "недостаток специалистов-врачей, колоссальные очереди в больницах и поликлиниках". "В Морозовской больнице, которую недавно посещал президент, очередь с детьми достигает на прием к врачу шести часов. Это просто феноменально, это столица России", - сказал кандидат.

В центре его внимания находится также создание инфраструктуры при реновации. "Мы, конечно, поддержали, законопроект, как не поддержать предоставление бесплатного жилья москвичам. Но как она идет? Там московские власти забыли указать, прописать и организовать реновацию образовательного пространства, темы здравоохранения", - сказал он, пообещав на посту мэра Москвы уделить созданию инфраструктуры и соцобъектов в районах реновации особое внимание.

В настоящее время в качестве кандидатов, кроме действующего мэра столицы Сергея Собянина, участвующего в предвыборной кампании как самовыдвиженец, зарегистрированы Илья Свиридов от "Справедливой России", М.Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.

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